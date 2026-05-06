«Уфе» присудили техническое поражение в матче со «СКА-Хабаровском»

сегодня, 09:33
СКА-ХабаровскЛоготип футбольный клуб СКА-Хабаровск-:-Логотип футбольный клуб УфаУфа03.05.2026 в 10:00 Матч перенесен

По итогам заседания КДК РФС «Уфе» присуждено техническое поражение со счётом 0:3 в матче 32-го тура Первой лиги с клубом «СКА-Хабаровск».

Пресс-служба команды из Башкортостана сообщает:

Решение принято в связи с неявкой уфимской команды на матч в Хабаровск в связи с форс-мажорной ситуацией и закрытием аэропорта в Уфе по причине БПЛА.

Дополнительная информация будет опубликована после получения официальных документов.

За два тура до конца сезона «Уфа» занимает 15-е место в турнирной таблице, имея в активе 31 очко. На два балла от них отстаёт идущий в зоне вылета новороссийский «Черноморец».

ph4b4juxhmae
сегодня в 12:22
Зато на путешествии сэкономили.
Comentarios
сегодня в 11:37
Если так то нормалек гостям мы рады
Bad Listener
сегодня в 11:29, ред.
Дело не в этом, а в формулировке, если бы в КДК сказали что это вина Уфы и представили бы аргументацию и доказательства, то было бы логично и понятно. Представляете в суде сказали бы что причиной происшествия установлен несчастный случай, но подсудимого мы всё равно сажаем потому что так удобнее. Претензия к КДК по большей части из-за этого, раз они сами говорят что форс-мажор то должны быть последовательны и оправдать уфинцев. Иначе они маразматики какие то получается.
Comentarios
сегодня в 10:46
Наши же как то добираются
CCCP1922
сегодня в 10:26
Для того, чтобы объективно рассуждать о решении КДК присудить техническое поражение “Уфе" за неявку на матч в Хабаровске, недостаточно информации. Надеюсь, это решение приняли после оценки всех возможных обстоятельств, а не по формальным признакам? Опасность применения БПЛА появилась давно и руководство клуба просто обязано было заблаговременно разработать альтернативные маршруты в Сибирь и на Дальний Восток. Предположу, что КДК не изменит своё решение. Остаётся лишь пожелать Уфе преодолеть все трудности и сохранить прописку в ФНЛ!!!
Comentarios
сегодня в 10:18
7 6 5 это с натяжкой
Bad Listener
сегодня в 10:15, ред.
Максимально странное и несправедливое решение, я бы сказал безумное, в КДК сами признают что от уфинцев эти обстоятельства не зависели говоря про форс-мажор, но всё равно ответственными делают их. Это как если бы за преступление посадили невиновного просто потому что надо кого то посадить. Решение полностью дискредитирует КДК как структуру созданную для решения спорных вопросов, оказалось что там опираются не на здравый смысл, а как им удобнее и проще.
Jeck Denielse
сегодня в 10:14
Инфа...обманчива ???
"Расстояние от Хабаровска до Уфы на машине — 6988 км, по прямой — 5202 км. ... Дорога из Хабаровска до Уфы на автомобиле займет около 4 д. 3 ч. 49 мин. (если ехать по трассе со средней скоростью около 70 км/ч без остановок)."
Comentarios
сегодня в 10:11
За 4 5 до нас не доеедешь
Jeck Denielse
сегодня в 10:08
7 тыщ километров.....
4-5 дней на автобусе...и никокого техпоражения.....
112910415
сегодня в 10:02
а так можно было ?
Али Самаркандский
сегодня в 09:51
Похоже несправедливо решение. Форс-мажор
