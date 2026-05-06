«Уфе» присудили техническое поражение в матче со «СКА-Хабаровском»

сегодня, 09:33

По итогам заседания КДК РФС «Уфе» присуждено техническое поражение со счётом 0:3 в матче 32-го тура Первой лиги с клубом « СКА -Хабаровск».

Пресс-служба команды из Башкортостана сообщает:

Решение принято в связи с неявкой уфимской команды на матч в Хабаровск в связи с форс-мажорной ситуацией и закрытием аэропорта в Уфе по причине БПЛА. Дополнительная информация будет опубликована после получения официальных документов.

За два тура до конца сезона «Уфа» занимает 15-е место в турнирной таблице, имея в активе 31 очко. На два балла от них отстаёт идущий в зоне вылета новороссийский «Черноморец».