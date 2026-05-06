Артета назвал «Атлетико» невероятной командой после выхода в финал ЛЧ

сегодня, 10:11
АрсеналЛоготип футбольный клуб Арсенал (Лондон)1 : 0Логотип футбольный клуб Атлетико (Мадрид)АтлетикоМатч завершен

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета прокомментировал победу над «Атлетико» (1:0) в ответном полуфинальном матче Лиги чемпионов.

По сумме двух игр английский клуб выиграл со счётом 2:1 и впервые с 2006 года сыграет в финале турнира.

Невероятный вечер. Мы вместе вошли в историю. Я безмерно рад за всех, кто причастен к этому событию. То, как нас приняли, было особенным и уникальным — я почувствовал это на стадионе. Знали, как много это значит для всех. Спустя 20 лет и во второй раз в нашей истории мы вышли в финал Лиги чемпионов.

Мы знаем, насколько сложными и серьёзными соперниками являются все команды на этом уровне. «Атлетико» — невероятная команда: то, как они борются, какие решения предлагают и как реагируют на всё, что вы пытаетесь им противопоставить. Диего [Симеоне] проделал там потрясающую работу. Разница в счёте была минимальной, и сегодня вечером всё сложилось в нашу пользу.

О выбранном составе

В конечном итоге я полагался на интуицию. У меня сложилось очень хорошее впечатление от того, что я увидел несколько дней назад в матче с «Фулхэмом» (3:0). Это было тяжело, потому что всегда сложно оставлять на скамейке запасных ключевых игроков — ведь все они хотят выходить в стартовом составе на такие матчи, — но вы видели, как действовали все нападающие, с каким настроем они выходили на поле и как помогали команде.

О прогрессе «Арсенала» в Лиге чемпионов

Мы абсолютно едины в своих стремлениях и амбициях, которые возлагаем на клуб. Иногда нам везло, всё должно складываться в нашу пользу, но мы вложили в то, что делаем, огромный труд, страсть и веру. Сегодня мы были вознаграждены невероятным днём в Будапеште.

пират Елизаветы
сегодня в 12:34
Атлетико показал ровно то что Арсенал позволил Атлетико
Capral
сегодня в 12:08
Ничего особенного Атлетико не показал- обычная команда. Но если раньше, Симеоне был силен, как ни странно- своей стабильной предсказуемостью, осторожной игрой, очень бережным отношением к моментам, максимально строгой игрой в центре поля и конечно в обороне, то последние годы многое в работе Симеоне поменялось и не в лучшую сторону... А про непонятные мне замены, я уже писал, сразу после игры. Неужели, такой Мудрый и коварный тренер как Симеоне не понимает, что Сёрлоту не место в команде? Он бездарно простоял как истукан в финале Кубка Короля, и вчера выглядел как полено.
Слова Артеты- не более чем ответный комплимент в адрес коллеги по тренерскому цеху, на волне фееричного выхода в финал. Но при всей моей безграничной Симпатии к болельщикам Арсенала, на сегодня, их команда не демонстрирует игру победителя ЛЧ. А в финале, скорей всего, лондонцам будет противостоять ПСЖ, который выглядит предпочтительнее своего соперника.
Futurista
Futurista ответ Comentarios (раскрыть)
сегодня в 11:44
Воздержусь от прогнозов)...
Comentarios
Comentarios ответ Futurista (раскрыть)
сегодня в 11:43
Битва будет с разницей в мяч
Futurista
Futurista ответ Comentarios (раскрыть)
сегодня в 11:39, ред.
Чему быть того не миновать...а на ЦСКА коэффициэнт хороооший)...к чему бы это?))...
Alex_67
сегодня в 11:09
Какими бы комплиментами не награждал соперника по 1/2 финала Артета, это не уменьшит разочарование испанского клуба. Для Симеоне вылет из главного европейского турнира не просто поражение, а личная трагедия. Очередной сезон без трофеев, но они были очень близко. Диего нуждается в длительном отдыхе... Артета? Ему лучше избегать журналистов, они только сбивают с ритма.. Пусть сосредоточится только на футболе — у него больше нет выбора, Мигелю предстоит ОХОТА ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ... Другими словами — ПАН ИЛИ ПРОПАЛ!!!
Comentarios
Comentarios ответ Futurista (раскрыть)
сегодня в 10:52
На ЦСКА поставил ммммм чет будет
25процентный клоун
сегодня в 10:50, ред.
Атлетико, имея очень посредственный состав, особенно в атаке показал настоящий футбол без тики таки, симуляций и спринтов
Коке, Пубиль, Льоренте невероятны
Futurista
сегодня в 10:47
Кукушка хвалит петуха за то что проиграл он кукушке)...
Comentarios
сегодня в 10:21
Лизнул так лизнул
Romeo 777
сегодня в 10:20
Атлетико - невероятный?😁 При всём уважении, но…
Молодцы конечно, вышли в финал ЛЧ, но и сетка после «группы» выдалась фартовой 🙃
Гость
