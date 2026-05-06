Артета назвал «Атлетико» невероятной командой после выхода в финал ЛЧ

Главный тренер «Арсенала» прокомментировал победу над «Атлетико» (1:0) в ответном полуфинальном матче Лиги чемпионов.

По сумме двух игр английский клуб выиграл со счётом 2:1 и впервые с 2006 года сыграет в финале турнира.

Невероятный вечер. Мы вместе вошли в историю. Я безмерно рад за всех, кто причастен к этому событию. То, как нас приняли, было особенным и уникальным — я почувствовал это на стадионе. Знали, как много это значит для всех. Спустя 20 лет и во второй раз в нашей истории мы вышли в финал Лиги чемпионов.

Мы знаем, насколько сложными и серьёзными соперниками являются все команды на этом уровне. «Атлетико» — невероятная команда: то, как они борются, какие решения предлагают и как реагируют на всё, что вы пытаетесь им противопоставить. Диего [Симеоне] проделал там потрясающую работу. Разница в счёте была минимальной, и сегодня вечером всё сложилось в нашу пользу.

О выбранном составе

В конечном итоге я полагался на интуицию. У меня сложилось очень хорошее впечатление от того, что я увидел несколько дней назад в матче с «Фулхэмом» (3:0). Это было тяжело, потому что всегда сложно оставлять на скамейке запасных ключевых игроков — ведь все они хотят выходить в стартовом составе на такие матчи, — но вы видели, как действовали все нападающие, с каким настроем они выходили на поле и как помогали команде.

О прогрессе «Арсенала» в Лиге чемпионов

Мы абсолютно едины в своих стремлениях и амбициях, которые возлагаем на клуб. Иногда нам везло, всё должно складываться в нашу пользу, но мы вложили в то, что делаем, огромный труд, страсть и веру. Сегодня мы были вознаграждены невероятным днём в Будапеште.