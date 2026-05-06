Симеоне считает, что «Арсенал» заслужил проход дальше в Лиге чемпионов

сегодня, 10:35
АрсеналЛоготип футбольный клуб Арсенал (Лондон)1 : 0Логотип футбольный клуб Атлетико (Мадрид)АтлетикоМатч завершен

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне прокомментировал поражение от «Арсенала» на выезде (0:1) в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов.

По сумме двух игр мадридский клуб уступил со счётом 1:2 и завершил выступление в турнире.

Если мы вылетели из турнира, то только потому, что наши соперники заслужили выход в следующий раунд. Они использовали свои шансы, в том числе и тот важный в первом тайме, и заслуженно прошли дальше. Если вы спросите, как я себя чувствую, отвечу: спокойно и умиротворённо. Команда отдала все силы.

В первом матче мы могли выиграть во втором тайме, но не проявили достаточной хладнокровности в создавшихся ситуациях.

О том, как складывалась ответная игра

В первом тайме мы хорошо сыграли в обороне, но не так здорово в атаке, хотя в этом плане стали лучше. У нас были моменты, всё могло сложиться в нашу пользу, но не вышло.

Общая оценка Диего Симеоне

Мы оказались в ситуации, которую никто не ожидал. Нам пришлось сражаться с командой, обладающей огромной силой и мощью. Выложились на все сто, и теперь нам приходится смириться с тем, где оказались. Я благодарен нашим болельщикам и игрокам. Горжусь тем, где нахожусь сейчас.

Мы достойно соперничали с «Барселоной» в четвертьфинале и с «Арсеналом» в полуфинале. Проявили себя просто великолепно, и это заслуга упорного труда игроков, в том числе Антуана Гризманна. Надеюсь, болельщики оценили то, что мы сделали в последних матчах. Коке был невероятен. Он настоящий мастер, демонстрирует лидерские качества и талант, несмотря на свой возраст.

Vahidlapsha
сегодня в 13:41, ред.
Симеоне из немногих кто тренер с яйцами, не ноет на судей, а признает действительность кто сильнее тот дальше.
h4287fu2hjuj
сегодня в 12:14
Арсенал больше атаковал и хотел выиграть, даже соперник это признал
112910415
сегодня в 11:16
а ведь и заслужил !
Мегалодон
сегодня в 10:46
Хвалить Гризмана можно было бы в случае победы, я не увидел ударов Альвареса, ни штрафных, от которых вратари теперь делают под себя, ни с игры. Вообще не понятно где был паренек. Почему какой-то убогий Дьекереш активен, а Альварес - нет??? Не понятно.
3m462swpec2f
сегодня в 10:40, ред.
Про Коке - ложка дегтя для такого хорошего интервью. Разводить руки в стороны, фолить и просто орать при каждом свистке в пользу соперника - это не лидерские качества, а неадекватность и паника слабого человека.
25процентный клоун
сегодня в 10:39
Лучшие игроки в составе обоих команд это Пубиль и Льоренте. Они могли бы играть в Реале
