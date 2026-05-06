Симеоне считает, что «Арсенал» заслужил проход дальше в Лиге чемпионов

Главный тренер «Атлетико» прокомментировал поражение от «Арсенала» на выезде (0:1) в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов.

По сумме двух игр мадридский клуб уступил со счётом 1:2 и завершил выступление в турнире.

Если мы вылетели из турнира, то только потому, что наши соперники заслужили выход в следующий раунд. Они использовали свои шансы, в том числе и тот важный в первом тайме, и заслуженно прошли дальше. Если вы спросите, как я себя чувствую, отвечу: спокойно и умиротворённо. Команда отдала все силы.

В первом матче мы могли выиграть во втором тайме, но не проявили достаточной хладнокровности в создавшихся ситуациях.

О том, как складывалась ответная игра

В первом тайме мы хорошо сыграли в обороне, но не так здорово в атаке, хотя в этом плане стали лучше. У нас были моменты, всё могло сложиться в нашу пользу, но не вышло.

Общая оценка Диего Симеоне

Мы оказались в ситуации, которую никто не ожидал. Нам пришлось сражаться с командой, обладающей огромной силой и мощью. Выложились на все сто, и теперь нам приходится смириться с тем, где оказались. Я благодарен нашим болельщикам и игрокам. Горжусь тем, где нахожусь сейчас.

Мы достойно соперничали с «Барселоной» в четвертьфинале и с «Арсеналом» в полуфинале. Проявили себя просто великолепно, и это заслуга упорного труда игроков, в том числе Антуана Гризманна. Надеюсь, болельщики оценили то, что мы сделали в последних матчах. Коке был невероятен. Он настоящий мастер, демонстрирует лидерские качества и талант, несмотря на свой возраст.