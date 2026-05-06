«Арсенал» повторил клубный рекорд по победам за один сезон

сегодня, 10:55

«Арсенал» обыграл «Атлетико» в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов (1:0) и вышел в финал турнира, победив по сумме двух встреч со счётом 2:1.

Лондонская команда повторила рекорд клуба по количеству побед за один сезон — 41 с учётом всех соревнований. Ранее такое удавалось в сезоне 1970/71.

станет вторым самым молодым тренером, который выведет «канониров» на финальный поединок крупного европейского турнира (44 года и 65 дней будет ему в день финала ЛЧ в этом году), после Терри Нила в Кубке обладателей кубков-1980 (38 лет и 6 дней в игре с «Валенсией»).

Из 44 случаев, когда команда провела 14 и более матчей в рамках Лиги чемпионов, «пушкари» теперь единственные, кто остался непобеждённым в первых 14 играх в рамках одного розыгрыша.

В нынешней кампании «Арсенал» в 30-й раз сохранил свои ворота в неприкосновенности во всех турнирах, что является лучшим результатом лондонцев за один сезон с кампании 1993/94 (30).