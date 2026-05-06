Top.Mail.Ru
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиСтатистикаЛига чемпионов 2025/2026

«Арсенал» повторил клубный рекорд по победам за один сезон

сегодня, 10:55
АрсеналЛоготип футбольный клуб Арсенал (Лондон)1 : 0Логотип футбольный клуб Атлетико (Мадрид)АтлетикоМатч завершен

«Арсенал» обыграл «Атлетико» в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов (1:0) и вышел в финал турнира, победив по сумме двух встреч со счётом 2:1.

Лондонская команда повторила рекорд клуба по количеству побед за один сезон — 41 с учётом всех соревнований. Ранее такое удавалось в сезоне 1970/71.

Микель Артета станет вторым самым молодым тренером, который выведет «канониров» на финальный поединок крупного европейского турнира (44 года и 65 дней будет ему в день финала ЛЧ в этом году), после Терри Нила в Кубке обладателей кубков-1980 (38 лет и 6 дней в игре с «Валенсией»).

Из 44 случаев, когда команда провела 14 и более матчей в рамках Лиги чемпионов, «пушкари» теперь единственные, кто остался непобеждённым в первых 14 играх в рамках одного розыгрыша.

В нынешней кампании «Арсенал» в 30-й раз сохранил свои ворота в неприкосновенности во всех турнирах, что является лучшим результатом лондонцев за один сезон с кампании 1993/94 (30).

Подписывайся в ВК
Все новости
«Арсенал» вышел в финал Лиги чемпионов во второй раз в истории
Сегодня, 00:02
ОфициальноБернарду Силва стал вторым игроком «Сити», проведшим 300 матчей в АПЛ
Вчера, 11:48
Олисе в шаге от величия. Может побить рекорд Месси и войти в историю футбола
04 маяЕвгений Петров в блоге "Соккер" ТопКомментарии7
Киву прервал 15-летнюю серию побед итальянских тренеров в Серии А
04 мая
Здесь нет Моуриньо и Симеоне. Самые эффективные тренеры в истории Лиги чемпионов
01 маяЕвгений Петров в блоге "Соккер" ТопКомментарии8
Трио «Баварии» вошло в историю футбола. Обогнали Роналду, Бэйла и Бензема
01 маяЕвгений Петров в блоге Цифровое измерениеКомментарии10
Сортировать
Все комментарии
A.S.A
A.S.A
сегодня в 12:33
У Арсенала впереди 4 финала...три в АПЛ и один в ЛЧ так что у Артеты есть все шансы вписать себя в историю клуба!
Так же у него есть шанс выиграть первую для клуба ЛЧ или куда еще круче, выиграть АПЛ и ЛЧ. Так что давай Артетыч, дерзай
sir_Alex
sir_Alex
сегодня в 11:50
Молодцы, теперь надо улучшать показатели.
Bad Listener
Bad Listener
сегодня в 11:33, ред.
А по победам 1:0 наверное побили. А по поводу ЛЧ так она же в новом формате всего второй год, её вообще не корректно сравнивать с предыдущими розыгрышами так как количество матчей разное, если только сравнивать с теми временами когда было два групповых этапа, но там тоже было выходит ещё больше игр. Второй групповой этап помню всегда были группы смерти, было круто, круче чем сейчас, но это так, лирическое отступление.
112910415
112910415
сегодня в 11:23
круто же !
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 11:06
Кто молодец? Арсенал молодец...
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 