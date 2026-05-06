«Уфа» будет обжаловать решение о присуждении технического поражения

сегодня, 11:35
СКА-ХабаровскЛоготип футбольный клуб СКА-Хабаровск-:-Логотип футбольный клуб УфаУфа03.05.2026 в 10:00 Матч перенесен

Главный тренер «Уфы» Омари Тетрадзе сообщил, что клуб обжалует решение КДК РФС о присуждении технического поражения команде за неявку на матч 32-го тура Первой лиги со «СКА‑Хабаровском».

Игра должна была пройти 3 мая в Хабаровске. «Уфа» не смогла прилететь на поединок из‑за закрытия воздушного пространства и введения 2 мая в республике режима «беспилотной опасности».

Мы будем подавать апелляцию. Я не понимаю, на каком основании они приняли такое решение. Мы не смогли вылететь из Уфы в Новосибирск, где должна была быть пересадка. Это форс‑мажорная ситуация, которая от нас не зависела. Так получилось.

Они ссылаются на то, что в Новосибирске у нас должна была быть пересадка всего в один час, после чего мы оттуда должны были вылететь в Хабаровск — якобы мы не взяли билеты с большей пересадкой, чтобы было время. Но мы ведь даже не улетели в Новосибирск! Авиакомпания поручилась, что час — достаточно для пересадки, мы летели одной авиакомпанией. Если бы мы прилетели в Новосибирск и не успели бы пересесть — тогда да, это была бы наша вина.

Мы рассматривали и другие варианты, как долететь, но уже не было билетов. Ладно, если бы матч был в Москве — мы бы доехали на автобусе. Но до Хабаровска ты не доберёшься.

Это самое удобное решение для КДК! Если бы они хотели, то перенесли бы игру. Это несправедливое решение. Объясните, что такое форс‑мажор и в чём он заключается. Разве мы не хотели играть? Я ни от кого на заседании не услышал объяснения, почему мы не вылетели из Уфы. Все говорят о пересадке, на которую мы даже не попали. Разве это наша вина? В регламенте нет такого пункта. Если бы он был, я бы согласился.

Vahidlapsha
сегодня в 13:39
Уфа бесполезный клуб для российского футбола, пусть скажут спасибо что летают по городам России за чужой счет, и играют в футбол.
112910415
сегодня в 11:43
надо побороться !
ANATOLY KANDAUROV
сегодня в 11:42
Обжаловать, чтобы потратить кучу денег за перелет на край земли и получить там железную баранку? Не серьёзно генацвале Омари
Bad Listener
сегодня в 11:40, ред.
И добавить нечего, я бы скорее наоборот убавил, слишком много букв мешающих пониманию сути сказанного, оправдания и угодничество потипу "мы хотели", "была бы Москва мы бы доехали" и тд.тп. можно опустить, не надо никому доказывать что ты хороший если хочешь доказать что ты прав. Обжаловать надо по факту, а не ныть какой ты правильный, этим никого не проймёшь. Только уважать перестанут и точно попользуют.
