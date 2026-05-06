«Уфа» будет обжаловать решение о присуждении технического поражения

Главный тренер «Уфы» сообщил, что клуб обжалует решение КДК РФС о присуждении технического поражения команде за неявку на матч 32-го тура Первой лиги со « СКА ‑Хабаровском».

Игра должна была пройти 3 мая в Хабаровске. «Уфа» не смогла прилететь на поединок из‑за закрытия воздушного пространства и введения 2 мая в республике режима «беспилотной опасности».

Мы будем подавать апелляцию. Я не понимаю, на каком основании они приняли такое решение. Мы не смогли вылететь из Уфы в Новосибирск, где должна была быть пересадка. Это форс‑мажорная ситуация, которая от нас не зависела. Так получилось.

Они ссылаются на то, что в Новосибирске у нас должна была быть пересадка всего в один час, после чего мы оттуда должны были вылететь в Хабаровск — якобы мы не взяли билеты с большей пересадкой, чтобы было время. Но мы ведь даже не улетели в Новосибирск! Авиакомпания поручилась, что час — достаточно для пересадки, мы летели одной авиакомпанией. Если бы мы прилетели в Новосибирск и не успели бы пересесть — тогда да, это была бы наша вина.

Мы рассматривали и другие варианты, как долететь, но уже не было билетов. Ладно, если бы матч был в Москве — мы бы доехали на автобусе. Но до Хабаровска ты не доберёшься.