В КДК объяснили, почему «Уфа» получила техническое поражение

Глава контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза ( КДК РФС ) прокомментировал решение о присуждении технического поражение «Уфе» в матче 32-го тура Первой лиги со « СКА -Хабаровском» за неявку на игру.

Главный тренер команды Омари Тетрадзе ранее рассказал, что клуб будет обжаловать это решение. Также спортивный директор «Уфы» Анзор Саная сообщил, что после получения мотивационного объяснения будет принято решение о подаче апелляции на присуждение технического поражения.

Ссылка на закрытие аэропорта в связи с угрозой БПЛА не опровергает решение КДК , потому что КДК рассматривал не вопрос о том, была ли задержка рейса. Этот факт принимался во внимание. Ключевой вопрос был другим: почему профессиональный футбольный клуб, выезжая на официальный матч в Хабаровск, организовал маршрут таким образом, что задержка одного рейса и потеря одной стыковки фактически сделали участие команды в матче невозможным.

Вылет из аэропорта в Уфе и стыковка с рейсом из Новосибирска в Хабаровск была всего 47 минут. Так был спланирован этот маршрут. Но при этом «Уфа» летела одной и той же авиакомпанией и тот рейс, который должен был с ними состыковаться, ждал вылет в Хабаровск два с половиной часа, чтобы «Уфа» успела прилететь. Но когда в эту авиакомпанию сообщили, что «Уфа» сдала билеты на этот рейс, который был не отменён, а отложен на несколько часов, тогда рейс из Новосибирска вылетел в Хабаровск. «Уфа» должна была прилететь в Новосибирск, потому что там есть и другие варианты вылета в Хабаровск, другими авиакомпаниями.

Второе — по регламенту Первой лиги, команды должны прибыть на стадион не позднее, чем за 75 минут до начала матча. Невыход команды на поле в течение 60 минут с начала матча расценивается как неявка. Поэтому тезис, что аэропорт был закрыт в связи с угрозой БПЛА — юридически неполный. Он объясняет задержку рейса, но не отвечает на вопрос о действиях самого клуба. Был ли выбран разумный маршрут? Был ли заложен временной запас? Был ли предусмотрен план Б? Были ли приняты все меры для участия команды в матче? Ничего этого не было сделано клубом «Уфа». Именно это и отличает объективную транспортную сложность от уважительной причины неявки.