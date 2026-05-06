РПЛ объявила кандидатов на звание лучшего тренера апреля

сегодня, 11:59

Российская Премьер-Лига ( РПЛ ) опубликовала список кандидатов на получение награды лучшему тренеру месяца по итогам апреля.

, «Краснодар» (11 очков, 5 матчей, 1-е место)

, «Зенит» (11 очков, 5 матчей, 2-е место)

, «Спартак» (10 очков, 5 матчей, 4-е место)

, «Рубин» (9 очков, 5 матчей, 7-е место)

, «Сочи» (9 очков, 5 матчей, 16-е место).

Победитель будет определён по результатам трёх голосований: экспертов РПЛ , экспертов МАТЧ ПРЕМЬЕР и болельщиков. РПЛ представляют Андрей Аршавин, Никита Баженов, Владислав Радимов, Олег Корнаухов и Александр Григорян. От МАТЧ ПРЕМЬЕР голосуют комментаторы Константин Генич, Роман Трушечкин, Тимур Журавель, Дмитрий Шнякин и Дмитрий Дерунец.

Болельщики могут проголосовать на официальной странице РПЛ в социальной сети ВКонтакте.