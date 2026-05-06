Top.Mail.Ru
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиТитулы и награды, призыРоссия. Премьер-Лига 2025/2026

РПЛ объявила кандидатов на звание лучшего тренера апреля

сегодня, 11:59

Российская Премьер-Лига (РПЛ) опубликовала список кандидатов на получение награды лучшему тренеру месяца по итогам апреля.

Мурад Мусаев, «Краснодар» (11 очков, 5 матчей, 1-е место)

Сергей Семак, «Зенит» (11 очков, 5 матчей, 2-е место)

Хуан Карседо, «Спартак» (10 очков, 5 матчей, 4-е место)

Франк Артига, «Рубин» (9 очков, 5 матчей, 7-е место)

Игорь Осинькин, «Сочи» (9 очков, 5 матчей, 16-е место).

Победитель будет определён по результатам трёх голосований: экспертов РПЛ, экспертов МАТЧ ПРЕМЬЕР и болельщиков. РПЛ представляют Андрей Аршавин, Никита Баженов, Владислав Радимов, Олег Корнаухов и Александр Григорян. От МАТЧ ПРЕМЬЕР голосуют комментаторы Константин Генич, Роман Трушечкин, Тимур Журавель, Дмитрий Шнякин и Дмитрий Дерунец.

Болельщики могут проголосовать на официальной странице РПЛ в социальной сети ВКонтакте.

Победителем признаётся кандидат, выигравший в большинстве голосований. Если во всех голосованиях победили разные претенденты, лучшим становится победитель опроса среди экспертов РПЛ.

Подписывайся в ВК
Все новости
ОфициальноОбъявлены претенденты на звание лучшего игрока РПЛ в апреле
Вчера, 21:24
В Английской футбольной лиге впервые вручили «Красную бутсу»
Вчера, 12:59
Экс-футболист «Челси» Оскар показал коллекцию трофеев
Вчера, 12:47
Глава РПЛ сообщил, куда отправится в последнем туре чемпионата
Вчера, 09:58
ОфициальноМонтеса признали лучшим игроком месяца в «Локомотиве»
04 мая
«Тун» стал чемпионом Швейцарии в первом сезоне после выхода в Суперлигу
03 мая
Сортировать
Все комментарии
Диванный профи
Диванный профи ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 14:49
Главное чтобы после победы Краснодара в чемпионате, вы не переобулись...
Capral
Capral ответ lotsman (раскрыть)
сегодня в 14:42
Он его не сольет- он его откровенно обменяет на чемпионат- это логично. Но в этом случае, слово за Зенитом, как ваши отреагируют на такое откровение, ведь всё шито белыми нитками, и после победы Краснодара в Москве, чемпионство Краснодара- практически на 99%.)))
Байкал-38
Байкал-38
сегодня в 14:40
Лучший Челестини!!!
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 14:36
Осинькин.
Его команда не сдается, играет и будет играть до конца.
Респект
Bad Listener
Bad Listener
сегодня в 13:35, ред.
Какой нафиг Карседо? Хоть одно его удачное решение бы вспомнить, вспоминается только неудачное рецидивирующее решение играть в однофланговый футбол и слепота не позволяющая понять в чём проблема. И использование Жедсона где угодно только не на его профильной позиции, разве что на ворота не поставил его, хотя с учётом того кто на воротах можно и попробовать. Лучший из худших если только.
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
сегодня в 13:21
Осенькин....заставил играть провальную команду...)
blitz
blitz
сегодня в 12:49
Кто на первом месте тот и лучший.
ildar_3871
ildar_3871
сегодня в 12:47
Артига лучший 9 матчей без поражения !
lotsman
lotsman
сегодня в 12:43
Осинькин в апреле выстрелил, но и Карседо не плохо показал, продвинул свою команду. Семак - как есть, так и есть. Мусаев сдал, держится за счёт остатков пороха у команды. Хватило бы хотя бы на оставшиеся два матча. Кубок, я думаю он сольёт, сосредоточется на чемпионате..
112910415
112910415
сегодня в 12:24
сочинский тренер точно заслужил !
TheBoLt
TheBoLt
сегодня в 12:00
Я тут за Осинькина. Мы наблюдаем Сочинское чудо в его исполнении
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 