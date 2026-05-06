Футболист «Сочи»: «Мечта – поиграть в Европе, попробовать свои силы»

Защитник «Сочи» рассказал, какая у него футбольная мечта.

Мечта – поиграть в Европе, попробовать свои силы. РПЛ – это хорошо, каждый уважающий себя российский футболист хочет доказать что-то в России и дальше идти в Европу, стараться проявить себя там.

Не так много россиян играет в Европе, Мотя (Сафонов – прим.) – молодец, сумасшедший сейчас! Головин, Чалов, есть люди, но всё равно хочется залезть выше и играть. Карьера небольшая, и я бы тоже этого хотел. Где хотел бы поиграть? Моему жёсткому стилю игры подошла бы Англия, но когда главным тренером был Морено, говорил, что хорошо получилось бы в Испании.

Общается ли с Сафоновым

Списывались, в любой момент, если надо.