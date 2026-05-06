Россия. Премьер-Лига 2025/2026

Футболист «Сочи»: «Мечта – поиграть в Европе, попробовать свои силы»

сегодня, 12:41

Защитник «Сочи» Вячеслав Литвинов рассказал, какая у него футбольная мечта.

Мечта – поиграть в Европе, попробовать свои силы. РПЛ – это хорошо, каждый уважающий себя российский футболист хочет доказать что-то в России и дальше идти в Европу, стараться проявить себя там.

Не так много россиян играет в Европе, Мотя (Сафонов – прим.) – молодец, сумасшедший сейчас! Головин, Чалов, есть люди, но всё равно хочется залезть выше и играть. Карьера небольшая, и я бы тоже этого хотел. Где хотел бы поиграть? Моему жёсткому стилю игры подошла бы Англия, но когда главным тренером был Морено, говорил, что хорошо получилось бы в Испании.

Общается ли с Сафоновым

Списывались, в любой момент, если надо.

f9v4ebppqqs8
сегодня в 14:32
А ближайшая реальность - это пердив.
lazzioll
сегодня в 13:42
в текущей ситуации пропадет наверное поколение а то и два, которые могли бы заиграть в Европе. как ни прискорбно но скауты европейских клубов редко смотрят если вообще смотрят РПЛ и ФНЛ. так что единственный путь всегда был через еврокубки. но их нет, так что надо как ломовая лошадь вкалывать в РПЛ чтоб в европейских каких сводных таблицах появиться как лучший молодой игрок или лучший бомбардир. Россию в этой статистике все равно учитывают и на это уже могут смотреть скауты Европы.
Vahidlapsha
сегодня в 13:40
В крепком середняке Болгарии или Турции очень даже может себя зарекомендовать.
