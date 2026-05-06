В «СКА-Хабаровске» сообщили, что были готовы перенести матч с «Уфой»

Генеральный директор « СКА -Хабаровска» Алексей Кандалинцев прокомментировал решение КДК РФС о присуждении «Уфе» технического поражения в матче 32-го тура Первой лиги.

Контрольно-дисциплинарный комитет РФС разбирал наш вопрос долго и детально и вынес законное решение. Во-первых, мы со своей стороны сделали всё возможное, чтобы календарная игра « СКА -Хабаровск» — «Уфа» состоялась в установленные дату, время и место, были готовы перенести её на день, но наши соперники решили сразу идти через КДК , напирая на форс-мажор. Хорошо. В Регламенте Лиги ПАРИ есть определение форс-мажора. Это событие, действие которого невозможно было предусмотреть и (или) предотвратить никакой предусмотрительностью и никакими затратами.

Коллеги из ФК «Уфа» сделали достаточно рисковый выбор прибыть в Хабаровск утром непосредственно в день игры с пересадкой в аэропорту Новосибирска всего в один час. Обычная предусмотрительность (любой клуб ФНЛ в ходе сезона неоднократно сталкивался с многочасовыми задержками рейсов, ставшими уже, к сожалению, обыденностью) и поиск более затратных, но более надёжных маршрутов, однозначно предотвратили бы срыв нашего матча.

Мы в « СКА -Хабаровск» прекрасно понимаем обстановку и по этой причине отправляем команды клуба на выездные матчи более чем за двое суток до стартового свистка. Так, на игру в Воронеж, которая должна состояться 8 мая, наша команда отправляется из Хабаровска 6-го.