Россия. Мелбет-Первая Лига 2025/2026

В «СКА-Хабаровске» сообщили, что были готовы перенести матч с «Уфой»

сегодня, 12:52
СКА-ХабаровскЛоготип футбольный клуб СКА-Хабаровск-:-Логотип футбольный клуб УфаУфа03.05.2026 в 10:00 Матч перенесен

Генеральный директор «СКА-Хабаровска» Алексей Кандалинцев прокомментировал решение КДК РФС о присуждении «Уфе» технического поражения в матче 32-го тура Первой лиги.

Контрольно-дисциплинарный комитет РФС разбирал наш вопрос долго и детально и вынес законное решение. Во-первых, мы со своей стороны сделали всё возможное, чтобы календарная игра «СКА-Хабаровск» — «Уфа» состоялась в установленные дату, время и место, были готовы перенести её на день, но наши соперники решили сразу идти через КДК, напирая на форс-мажор. Хорошо. В Регламенте Лиги ПАРИ есть определение форс-мажора. Это событие, действие которого невозможно было предусмотреть и (или) предотвратить никакой предусмотрительностью и никакими затратами.

Коллеги из ФК «Уфа» сделали достаточно рисковый выбор прибыть в Хабаровск утром непосредственно в день игры с пересадкой в аэропорту Новосибирска всего в один час. Обычная предусмотрительность (любой клуб ФНЛ в ходе сезона неоднократно сталкивался с многочасовыми задержками рейсов, ставшими уже, к сожалению, обыденностью) и поиск более затратных, но более надёжных маршрутов, однозначно предотвратили бы срыв нашего матча.

Мы в «СКА-Хабаровск» прекрасно понимаем обстановку и по этой причине отправляем команды клуба на выездные матчи более чем за двое суток до стартового свистка. Так, на игру в Воронеж, которая должна состояться 8 мая, наша команда отправляется из Хабаровска 6-го.

Что касается матча с ФК «Уфа»: был вариант перенести его на 4-е мая. Наш клуб был к этому готов, но соперник отказался. Мы со всеми коллегами стараемся выстраивать конструктивные партнёрские отношения. Но при этом не должны и не позволим, чтобы наша команда становилась заложником ошибок другого клуба и получала «тройник» на финише сезона при полном отсутствии своей вины.

Все комментарии
Bad Listener
сегодня в 13:36, ред.
О ещё одни притворяются хорошими. Противно слов нет.
112910415
сегодня в 13:10
всё уже случилось ...
Ангел неБесГрешен
сегодня в 13:06
Теперь им захочется сделать красивое лицо, технарь-то уже назначен...
