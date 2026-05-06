Сын Робиньо сообщил, что Неймар извинился перед ним и конфликт улажен

Вингер «Сантоса» Робиньо Жуниор прокомментировал инцидент с нападающим клуба Неймаром.
Ранее появилась информация, что между 18-летним сыном бывшего форварда сборной Бразилии Робиньо и Неймаром произошёл конфликт на тренировке. Причиной конфликта назывался игровой эпизод, в котором молодой футболист обыграл звёздного игрока. Словесная перепалка переросла в стычку с толчками. По словам очевидцев, Неймар применил подножку и физическую силу.
Конечно, я расстроился, потому что он мой кумир с детства, я его очень люблю. Первый подарок, который он мне подарил, — это футболка, когда мне было 8 лет. Я тогда очень плакал и храню её до сих пор. Дело приняло такие масштабы, каких быть не должно. Даже если он ошибся, то уже извинился и поступил по-мужски, признав это. Я тоже проявил мужество, поговорив с ним, теперь всё в порядке. Люди говорят много неправды, и печально, что всё это приобрело такие масштабы. Но я спокоен, мы уже поговорили, он мне очень нравится, и всё улажено.
Сообщалось, что Робиньо-младший направил в клуб заявление. Сторона игрока обвинила Неймара в нападении. Об этом молодой игрок сказал следующее:
(Заявление) было результатом гнева с моей стороны и моих агентов. Это было скорее эмоциональной реакцией, чем обдуманным решением. Я мог бы дважды подумать, но это также не должно было попасть в СМИ, вызывать весь этот скандал, ненужное внимание в прессе, которое плохо отразилось на нас обоих. Я этого не хотел. Но сейчас всё улажено, я уже поговорил с ним и с родителями. Да (моя команда отзовёт заявление), я принимаю извинения, это нормально, все совершают ошибки. Он такой же человек, как и все мы, я тоже мог совершить ошибку, как делал это много раз до этого.
О том, была ли со стороны Неймара пощёчина
Так и было, но он сразу же извинился. Он извинялся передо мной несколько раз, и я уже сказал, что извинения приняты.