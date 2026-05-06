Тренер «Уфы» рассказал об обстановке на заседании КДК РФС

1778065178

сегодня, 13:59

Главный тренер «Уфы» рассказал, как проходило заседание Контрольно‑дисциплинарного комитета Российского футбольного союза ( КДК РФС ), на котором клубу из Башкортостана присвоили техническое поражение за неявку на матч 32-го тура Первой лиги со « СКА -Хабаровском».

Игра должна была пройти 3 мая в Хабаровске. «Уфа» не смогла прилететь на матч из‑за закрытия воздушного пространства и введения 2 мая в республике режима «беспилотной опасности». При этом в дальневосточном клубе сообщили, что готовы были перенести матч на следующий день, но команда из Башкортостана отказалась.