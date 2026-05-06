Тренер «Уфы» рассказал об обстановке на заседании КДК РФС

Главный тренер «Уфы» Омари Тетрадзе рассказал, как проходило заседание Контрольно‑дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС), на котором клубу из Башкортостана присвоили техническое поражение за неявку на матч 32-го тура Первой лиги со «СКА-Хабаровском».
Игра должна была пройти 3 мая в Хабаровске. «Уфа» не смогла прилететь на матч из‑за закрытия воздушного пространства и введения 2 мая в республике режима «беспилотной опасности». При этом в дальневосточном клубе сообщили, что готовы были перенести матч на следующий день, но команда из Башкортостана отказалась.
Как только рейс отложили, наш спортивный директор позвонил представителю ФНЛ, хотели сыграть 4‑го числа. Но на эту дату нет билетов, туда не улететь. Если бы это случилось в середине чемпионата, игру бы отложили на резервный день. Это в корне несправедливое решение, которое говорит о многом. Команда нужна республике, болельщикам. Они и нам не дали слова сказать. С первой минуты я просто их слушал. По разговору на заседании было видно, что они дадут техническое поражение. Зачем нас убивать? У меня нет объяснения, я очень расстроен. Ладно бы, если мы это заслужили, если бы были виноваты… Но я просто не понимаю, за что к нам такое отношение? Как бы ни было — будем подавать апелляцию. У нас идёт борьба с «Черноморцем», они довольны, думаю. Но справедливость должна быть. Сейчас это всё повлияет на настроение ребят.