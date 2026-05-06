Спортдир «Уфы»: «Пусть „СКА‑Хабаровск“ не предоставляет лживую информацию»

Спортивный директор «Уфы» сообщил, что клуб не имел возможности добраться до Хабаровска 4 мая.

Контрольно‑дисциплинарный комитет Российского футбольного союза присудил уфимской команде техническое поражение за неявку на матч 32‑го тура Первой лиги со « СКА ‑Хабаровском». Игра была запланирована на 3 мая. «Уфа» не смогла прилететь на игру в связи с закрытием воздушного пространства и введением 2 мая в республике режима «беспилотной опасности». Генеральный директор дальневосточного клуба Алексей Кандалинцев сообщил, что был вариант с переносом поединка на следующий день, однако их соперник отказался.

Для начала, пусть « СКА ‑Хабаровск» не предоставляет лживую информацию относительно того, что было предложено и кто отказался. Во‑вторых, в моменте, когда мы оказались в ситуации форс‑мажора, изучали все варианты добраться до Хабаровска, не было никакой возможности в ближайшее время вылететь и добраться даже 4‑го числа. Была единственная возможность прилететь в 20 часов по хабаровскому времени 4‑го числа. Но вряд ли бы мы успели на игру и в этот день.