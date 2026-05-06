Top.Mail.Ru
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиДисквалификации и санкцииРоссия. Мелбет-Первая Лига 2025/2026

Спортдир «Уфы»: «Пусть „СКА‑Хабаровск“ не предоставляет лживую информацию»

сегодня, 14:48
СКА-ХабаровскЛоготип футбольный клуб СКА-Хабаровск3 : 0Логотип футбольный клуб УфаУфаТех. поражение

Спортивный директор «Уфы» Анзор Саная сообщил, что клуб не имел возможности добраться до Хабаровска 4 мая.

Контрольно‑дисциплинарный комитет Российского футбольного союза присудил уфимской команде техническое поражение за неявку на матч 32‑го тура Первой лиги со «СКА‑Хабаровском». Игра была запланирована на 3 мая. «Уфа» не смогла прилететь на игру в связи с закрытием воздушного пространства и введением 2 мая в республике режима «беспилотной опасности». Генеральный директор дальневосточного клуба Алексей Кандалинцев сообщил, что был вариант с переносом поединка на следующий день, однако их соперник отказался.

Для начала, пусть «СКА‑Хабаровск» не предоставляет лживую информацию относительно того, что было предложено и кто отказался. Во‑вторых, в моменте, когда мы оказались в ситуации форс‑мажора, изучали все варианты добраться до Хабаровска, не было никакой возможности в ближайшее время вылететь и добраться даже 4‑го числа. Была единственная возможность прилететь в 20 часов по хабаровскому времени 4‑го числа. Но вряд ли бы мы успели на игру и в этот день.

Поэтому об этом всём сообщили Лиге и всем её представителям. От них получили информацию, чтобы мы готовили справки и документы для предоставления всей информации на КДК. Поэтому то, что решение КДК было принято, непонятно для нас на основании чего, — это факт, и будем готовиться, изучать документы, которые должны прислать, и подавать апелляцию, рассматривать все возможные инстанции для обращения. Ситуация внештатная и на самом деле форс‑мажорная, и не учитывать все факты, которые произошли, — это неуважение.

Подписывайся в ВК
Все новости
Тренер «Уфы» рассказал об обстановке на заседании КДК РФС
Сегодня, 13:59
В «СКА-Хабаровске» сообщили, что были готовы перенести матч с «Уфой»
Сегодня, 12:52
В КДК объяснили, почему «Уфа» получила техническое поражение
Сегодня, 11:47
«Уфа» будет обжаловать решение о присуждении технического поражения
Сегодня, 11:35
Официально«Уфе» присудили техническое поражение в матче со «СКА-Хабаровском»
Сегодня, 09:33
Батраков: «Мне дают жёлтую непонятную, из-за которой я пропускаю игру»
02 мая
Все комментарии
bnv3fjyxn65m
bnv3fjyxn65m
сегодня в 17:34
Конечно засудили Уфу. Пусть сначала небо откроют.
112910415
112910415
сегодня в 16:15
нет, не пожалеют всё равно ...
lazzioll
lazzioll
сегодня в 15:01, ред.
понял. а про ВИП?
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear ответ lazzioll (раскрыть)
сегодня в 14:53
Приз едет, когда именно прибудет пока не знаем.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 