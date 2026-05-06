Спортдир «Уфы»: «Пусть „СКА‑Хабаровск“ не предоставляет лживую информацию»

Спортивный директор «Уфы» Анзор Саная сообщил, что клуб не имел возможности добраться до Хабаровска 4 мая.
Контрольно‑дисциплинарный комитет Российского футбольного союза присудил уфимской команде техническое поражение за неявку на матч 32‑го тура Первой лиги со «СКА‑Хабаровском». Игра была запланирована на 3 мая. «Уфа» не смогла прилететь на игру в связи с закрытием воздушного пространства и введением 2 мая в республике режима «беспилотной опасности». Генеральный директор дальневосточного клуба Алексей Кандалинцев сообщил, что был вариант с переносом поединка на следующий день, однако их соперник отказался.
Для начала, пусть «СКА‑Хабаровск» не предоставляет лживую информацию относительно того, что было предложено и кто отказался. Во‑вторых, в моменте, когда мы оказались в ситуации форс‑мажора, изучали все варианты добраться до Хабаровска, не было никакой возможности в ближайшее время вылететь и добраться даже 4‑го числа. Была единственная возможность прилететь в 20 часов по хабаровскому времени 4‑го числа. Но вряд ли бы мы успели на игру и в этот день.
Поэтому об этом всём сообщили Лиге и всем её представителям. От них получили информацию, чтобы мы готовили справки и документы для предоставления всей информации на КДК. Поэтому то, что решение КДК было принято, непонятно для нас на основании чего, — это факт, и будем готовиться, изучать документы, которые должны прислать, и подавать апелляцию, рассматривать все возможные инстанции для обращения. Ситуация внештатная и на самом деле форс‑мажорная, и не учитывать все факты, которые произошли, — это неуважение.