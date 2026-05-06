Райс отметил 19-летнего хавбека «Арсенала» после победы над «Атлетико»

1778071918

сегодня, 15:51

Полузащитник «Арсенала» прокомментировал игру своего товарища по команде в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов с «Атлетико» (1:0).

Единственным голом в игре отметился Букайо Сака, однако 19-летний игрок также показал высокий уровень в полузащите. Он сделал 44 из 49 передач (90%) и заработал два фола. Это был девятый поединок Льюиса-Скелли в ЛЧ в текущем сезоне.