Райс отметил 19-летнего хавбека «Арсенала» после победы над «Атлетико»

сегодня, 15:51
АрсеналЛоготип футбольный клуб Арсенал (Лондон)1 : 0Логотип футбольный клуб Атлетико (Мадрид)АтлетикоМатч завершен

Полузащитник «Арсенала» Деклан Райс прокомментировал игру своего товарища по команде Майлза Льюиса-Скелли в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов с «Атлетико» (1:0).

Единственным голом в игре отметился Букайо Сака, однако 19-летний игрок также показал высокий уровень в полузащите. Он сделал 44 из 49 передач (90%) и заработал два фола. Это был девятый поединок Льюиса-Скелли в ЛЧ в текущем сезоне.

Я помню, как в прошлом году он сыграл так много матчей — когда он вышел на поле против «Реала» в 18 лет, я подумал: «Вау, у нас действительно есть игрок!»

пират Елизаветы
сегодня в 16:53
МЛС хорош. Смело играет. Хорошо что Артета даёт шанс молодым.
et3dcend6n8f
сегодня в 16:15
Стимул для лучшей игры есть... если товарищи так хорошо отзываются...
