Кордоба не собирается покидать «Краснодар» летом

сегодня, 15:59

Нападающий Джон Кордоба не намерен уходить из «Краснодара» после окончания сезона. Об этом сообщили в агентстве AS1, которое представляет интересы футболиста.

Джон не собирается покидать «Краснодар» этим летом. Он является звездой в РПЛ. Сам Кордоба рад играть за «Краснодар», а его семья довольна жизнью в самом городе и России.

Колумбиец перешёл в российский клуб в 2021 году, выиграв вместе с ним чемпионат страны в сезоне 2024/25. Его контракт с командой рассчитан до лета 2027-го и имеет опцию продления.

Валерыч
сегодня в 18:33
И правильно, зачем Кордобе менять команду, если у него всё хорошо в "Краснодаре" складывается и все довольны? От добра добра не ищут.)
Константин Белых
сегодня в 18:23
Лучший форвард последних лет 8-9 в РПЛ. Краснодару повезло с ним
zy2j27wzttzg
сегодня в 17:35
Миллион в день ему вряд ли кто предложит. Пусть даже деревянных.
lotsman
сегодня в 17:16
На Кордобе там всё держится.
2zgfzmmy84u7
сегодня в 17:06
Хорошая новость для болельщиков Краснодара
Рыжик-Мурыжик
сегодня в 17:04
Звезда?
Скорее агрессия, несдержанность, грубость, хитрость, подхалимство, мания величия.
CCCP1922
сегодня в 16:23
А разве на Кордобу есть спрос?
VeniaminS
сегодня в 16:22
Помоему совсем ему неплохо в Краснодаре !
112910415
сегодня в 16:17
хочет и дальше чемпионить !
xu946dbx7ygt
сегодня в 16:08
В таком случае все довольны.... Джону удачи в играх за быков
