Кордоба не собирается покидать «Краснодар» летом

сегодня, 15:59

Нападающий не намерен уходить из «Краснодара» после окончания сезона. Об этом сообщили в агентстве AS1, которое представляет интересы футболиста.

Джон не собирается покидать «Краснодар» этим летом. Он является звездой в РПЛ . Сам Кордоба рад играть за «Краснодар», а его семья довольна жизнью в самом городе и России.

Колумбиец перешёл в российский клуб в 2021 году, выиграв вместе с ним чемпионат страны в сезоне 2024/25. Его контракт с командой рассчитан до лета 2027-го и имеет опцию продления.