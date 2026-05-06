Газзаев объяснил, почему Челестини уволили из ЦСКА
Бывший тренер ЦСКА рассказал, почему был уволен с должности наставника московского клуба.
Это решение назревало. Когда нет результата, всегда виноват главный тренер. Есть результат — тренер работает прекрасно. Если его нет, специалиста увольняют. Это нормальное состояние. Для таких амбициозных клубов, как ЦСКА, присутствует только одна задача — это победа. Это клуб с большой историей, традициями и огромной армией болельщиков. Очевидно, что команда провалила этап подготовки. Трансферный обмен Дивеева на Лусиано — это грубейшая ошибка. Также у тренера была стычка с Мойзесом. Это все повлияло на спокойствие в коллективе.
Тем более в отсутствии еврокубков....
Даже Газзаев со мной согласен, а мне болелы ЦСКА доказывали, что руководство ЦСКА сделало умный ход избавившись от балласта в виде инвалида Дивеева, который по сути закончил с футболом обменяв его на супер-пупер нападающего с которым ЦСКА станет чемпионом в этом сезоне.
А может они и Газзаева теперь анафеме предадут?