Газзаев объяснил, почему Челестини уволили из ЦСКА

Бывший тренер ЦСКА рассказал, почему был уволен с должности наставника московского клуба.

Это решение назревало. Когда нет результата, всегда виноват главный тренер. Есть результат — тренер работает прекрасно. Если его нет, специалиста увольняют. Это нормальное состояние. Для таких амбициозных клубов, как ЦСКА , присутствует только одна задача — это победа. Это клуб с большой историей, традициями и огромной армией болельщиков. Очевидно, что команда провалила этап подготовки. Трансферный обмен Дивеева на Лусиано — это грубейшая ошибка. Также у тренера была стычка с Мойзесом. Это все повлияло на спокойствие в коллективе.