Газзаев объяснил, почему Челестини уволили из ЦСКА

сегодня, 17:03

Бывший тренер ЦСКА Валерий Газзаев рассказал, почему Фабио Челестини был уволен с должности наставника московского клуба.

Это решение назревало. Когда нет результата, всегда виноват главный тренер. Есть результат — тренер работает прекрасно. Если его нет, специалиста увольняют. Это нормальное состояние. Для таких амбициозных клубов, как ЦСКА, присутствует только одна задача — это победа. Это клуб с большой историей, традициями и огромной армией болельщиков. Очевидно, что команда провалила этап подготовки. Трансферный обмен Дивеева на Лусиано — это грубейшая ошибка. Также у тренера была стычка с Мойзесом. Это все повлияло на спокойствие в коллективе.

Jeck Denielse
сегодня в 17:41, ред.
Если клубы чемпионят только с отечественными тренерами....для чего звать импортных проходимцев ???
Тем более в отсутствии еврокубков....
Capral
сегодня в 17:26
Странно, что Газзаев ничего не говорит про приход Баринова, который, однозначно повлиял на внутреннюю и игровую кухню ЦСКА...
Байкал-38
сегодня в 17:22
Трансферный обмен Дивеева на Лусиано — это грубейшая ошибка.
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1427392/inter 06.05.2026

Даже Газзаев со мной согласен, а мне болелы ЦСКА доказывали, что руководство ЦСКА сделало умный ход избавившись от балласта в виде инвалида Дивеева, который по сути закончил с футболом обменяв его на супер-пупер нападающего с которым ЦСКА станет чемпионом в этом сезоне.

А может они и Газзаева теперь анафеме предадут?
xntpenv2bcv4
сегодня в 17:11
Сейчас пойдёт чехарда этих увольнений...
112910415
сегодня в 17:11
да очевидно же
Baggio R.
сегодня в 17:09
Прям Америку открыл)
Scorp689
сегодня в 17:04
Не приживаются в РПЛ иностранные тренеры...
Гость
