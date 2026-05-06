Карседо оценил шансы «Спартака» завоевать бронзу в РПЛ

сегодня, 17:28

Главный тренер «Спартака» Хуан Карседо ответил на вопрос, могут ли «красно-белые» занять 3-е место в нынешнем сезоне РПЛ.

Что касается борьбы за третье место: да, к сожалению, мы проиграли в Самаре [1:2 с «Крыльями Советов»], но, как показал тур, наши прямые конкуренты за бронзу тоже потеряли очки – никто не смог победить. Поэтому мы делаем всё, чтобы добиться этой цели. Впереди два матча, это потенциальные шесть очков. Постараемся взять максимум, чтобы добиться нужного результата. Но сейчас наше внимание сосредоточено на кубковом матче.

Capral
сегодня в 17:51
А календарь, то, у Спартака не очень. Неуступчивый Рубин, и Махачкала- неудобная Спартаку, сражающаяся за выживание... Так что, бронза под вопросом. Да и игры, как таковой, фундаментальной, у Спартака пока не просматривается. Лучшие шансы у Локо, но и там многое под вопросом. Посмотрим на Спартак сегодня, в очень показательном матче.........................................
112910415
сегодня в 17:37, ред.
вполне себе шансы )
8pr43uny3sxd
сегодня в 17:33
Будут четвертыми. Точная инфа.
Гость
