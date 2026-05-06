Карседо оценил шансы «Спартака» завоевать бронзу в РПЛ

Главный тренер «Спартака» ответил на вопрос, могут ли «красно-белые» занять 3-е место в нынешнем сезоне РПЛ .

Что касается борьбы за третье место: да, к сожалению, мы проиграли в Самаре [1:2 с «Крыльями Советов»], но, как показал тур, наши прямые конкуренты за бронзу тоже потеряли очки – никто не смог победить. Поэтому мы делаем всё, чтобы добиться этой цели. Впереди два матча, это потенциальные шесть очков. Постараемся взять максимум, чтобы добиться нужного результата. Но сейчас наше внимание сосредоточено на кубковом матче.