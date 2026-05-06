Карседо высказался о форме Угальде после безголевой серии
1778078630
Главный тренер «Спартака» поделился мнением о текущей игровой форме форварда московского клуба .
Для нападающего вроде Манфреда очень важно забивать. У форвардов бывают разные периоды. Хорошо, что он отличился в предыдущей игре. То же касается и Ливая: когда он получает игровое время, ему тоже важно забивать, и он это делает. Голы – это конечная и очень важная цель, но также важно, как игрок действует на поле. Главное – создавать моменты.
["news\/1427408\/mazhich-milorad-bulanov-evgeniy","news\/1427407\/kordoba-dzhon-krasnodar","news\/1427405\/sutormin-aleksey-krylya-sovetov","news\/1427404\/karsedo-huan-spartak","news\/1427403\/peres-florentino-real","news\/1427402\/komlichenko-nikolay-lokomotiv","news\/1427401\/denisov-daniil-spartak","news\/1427400\/dzhiku-aleksander-spartak","news\/1427399\/pike-zherar-de-ena-volf-alonso","news\/1427398\/erohin-aleksandr-zenit","news\/1427397\/mostovoy-andrey-krasnodar","news\/1427395\/fati-ansu-barselona","news\/1427394\/karsedo-huan-spartak","news\/1427393\/chelestini-fabio-cska","news\/1427392\/inter","news\/1427391\/rostov","news\/1427390\/kordoba-dzhon-krasnodar","news\/1427389\/rays-deklan-lyuis-skelli-maylz","news\/1427388\/van-volfsvinkel-riki-tvente","news\/1427387\/strasbur-rayo-valekano","news\/1427386\/sanaya-anzor","news\/1427385\/spartak-2-tver","news\/1427384\/tetradze-omari","news\/1427383\/robino-santos","news\/1427381\/ska-habarovsk-ufa","news\/1427380\/litvinov-vyacheslav-sochi","news\/1427379\/mbappe-kilian-real","news\/1427378\/musaev-murad-krasnodar","news\/1427377\/grigoryanc-artur","news\/1427376\/tetradze-omari"]