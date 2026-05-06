Карседо высказался о форме Угальде после безголевой серии

сегодня, 17:43

Главный тренер «Спартака» Хуан Карседо поделился мнением о текущей игровой форме форварда московского клуба Манфреда Угальде.

Для нападающего вроде Манфреда очень важно забивать. У форвардов бывают разные периоды. Хорошо, что он отличился в предыдущей игре. То же касается и Ливая: когда он получает игровое время, ему тоже важно забивать, и он это делает. Голы – это конечная и очень важная цель, но также важно, как игрок действует на поле. Главное – создавать моменты.

112910415
сегодня в 18:07
в двух ближних матчах надо позабивать !
xzyu3prnk427
сегодня в 17:52
Он же вроде забил, серия кончилась...
