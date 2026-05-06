Названы два клуба РПЛ, которые хотят подписать Андрея Мостового

сегодня, 18:03

Полузащитник Андрей Мостовой может покинуть «Зенит» этим летом.

В подписании футболиста заинтересованы «Краснодар» и ЦСКА. «Быки» намерены оформить трансфер хавбека из-за необходимости увеличить число российских игроков в связи с большим количеством легионер. «Армейцы» интересуются Мостовым по той же причине.

Отмечается, что «Зенит» готов продать Мостового этим летом, чтобы не потерять его бесплатно позже. Вариант с продлением контракта с полузащитником является маловероятным.

valt134
valt134 ответ ildar_3871 (раскрыть)
сегодня в 19:39
А зато он Чемпион Мира по обводке манекенов.
armeez59
armeez59
сегодня в 19:21, ред.
Любому клубу не помешал бы. Выбор зависит от его предпочтений.
ildar_3871
ildar_3871 ответ valt134 (раскрыть)
сегодня в 18:50
Приехал уже один из зенита в Москву , Заболотный , оказывается он в Зените начал употребять запрещенные препараты ...
valt134
valt134 ответ Jeck Denielse (раскрыть)
сегодня в 18:48
Да. Обмен Дивеев-Лусиано пришелся по Душе обоим сторонам. Я просто сказал, что хотел бы его видеть в Краснодаре. Но Москва-столицаи скорее всего туда его и сосватуют.
valt134
valt134 ответ Jeck Denielse (раскрыть)
сегодня в 18:46
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ valt134 (раскрыть)
сегодня в 18:41
У ЦСКА столько хорошей молодёжи.....да и Зенит умеет обмен строить...(Дивеев-Лусиано)....
Почему бы не продолжить.....
valt134
valt134
сегодня в 18:40
Российскими игроками такого уровня нельзя разбрасываться. Как бы руководство Зенита потом не пожалело. Был бы рад видеть его в Краснодаре.
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ lotsman (раскрыть)
сегодня в 18:36
Да понятно...
Парень хочет игровое время...много...и всегда...
Если найдёт клуб с подобной гарантией - удачи и процветания......
lotsman
lotsman ответ Jeck Denielse (раскрыть)
сегодня в 18:22
Вариант продления контракта с Мостовым не вероятен. Мостовой обижен и не хочет играть в Зените. Дабы не расстаться с ним позже и бесплатно, Зенит хочет выручить за него какие то деньги.
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ 112910415 (раскрыть)
сегодня в 18:21
В молодёжке ЦСКА играл......решил продолжить....ностальгия....

В Краснодаре два автобуса легионеров....недешёвых....которым хочешь=нехочешь будешь давать игровое время.....и поэтому навряд ли удастся стать основообразующим игроком.....
А ЦСКА вполне....подойдёт...
ildar_3871
ildar_3871
сегодня в 18:14
Россияне сейчас дорогие , Зенит на эти деньги купит 2 бразильца )
Vahidlapsha
Vahidlapsha
сегодня в 18:13
Мостовой техничный юркий яркий футболист ему надо в Европу ехать, или же если не Зенит то Краснодар, остальные клубы это середняки бодающиеся между собой в лучшем случае за топ три, поэтому никаких ЦСКА.
112910415
112910415
сегодня в 18:06
в Москву поедет !
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 18:05
У Зенита есть отечественный аналог Мостового ?
