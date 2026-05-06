Названы два клуба РПЛ, которые хотят подписать Андрея Мостового

сегодня, 18:03

Полузащитник может покинуть «Зенит» этим летом.

В подписании футболиста заинтересованы «Краснодар» и ЦСКА . «Быки» намерены оформить трансфер хавбека из-за необходимости увеличить число российских игроков в связи с большим количеством легионер. «Армейцы» интересуются Мостовым по той же причине.

Отмечается, что «Зенит» готов продать Мостового этим летом, чтобы не потерять его бесплатно позже. Вариант с продлением контракта с полузащитником является маловероятным.