Названы два клуба РПЛ, которые хотят подписать Андрея Мостового

Полузащитник Андрей Мостовой может покинуть «Зенит» этим летом.
В подписании футболиста заинтересованы «Краснодар» и ЦСКА. «Быки» намерены оформить трансфер хавбека из-за необходимости увеличить число российских игроков в связи с большим количеством легионер. «Армейцы» интересуются Мостовым по той же причине.
Отмечается, что «Зенит» готов продать Мостового этим летом, чтобы не потерять его бесплатно позже. Вариант с продлением контракта с полузащитником является маловероятным.
Почему бы не продолжить.....
Парень хочет игровое время...много...и всегда...
Если найдёт клуб с подобной гарантией - удачи и процветания......
В Краснодаре два автобуса легионеров....недешёвых....которым хочешь=нехочешь будешь давать игровое время.....и поэтому навряд ли удастся стать основообразующим игроком.....
А ЦСКА вполне....подойдёт...