Жерар Пике отстранён от посещения матчей и дисквалифицирован на шесть игр

сегодня, 18:26
АндорраЛоготип футбольный клуб Андорра (Андорра ла Велья)0 : 1Логотип футбольный клуб АльбасетеАльбасетеМатч завершен

Владелец «Андорры» Жерар Пике и руководство клуба получили санкции после матча с «Альбасете» (0:1).

Дисциплинарный комитет отстранил экс-защитника «Барселоны» от посещения игр на два месяца, а также назначил шестиматчевую дисквалификацию за агрессивное поведение и критику арбитра Алонсо Де Эна Вольфа.

Президент клуба Ферран Виласека дисквалифицирован на четыре месяца за попытку физического нападения на судью вне игрового поля. Спортивный директор Хауме Ногес также понес наказание в виде двухмесячного отстранения и пропуска шести игр за повторные оскорбления официальных лиц.

Помимо персональных ограничений, на «Андорру» наложен штраф и обязательство частично закрыть стадион на две ближайшие встречи. В случае повторения подобных нарушений клубу грозит снятие трех очков в чемпионате.

