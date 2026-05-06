Жерар Пике отстранён от посещения матчей и дисквалифицирован на шесть игр

сегодня, 18:26

Владелец «Андорры» и руководство клуба получили санкции после матча с «Альбасете» (0:1).

Дисциплинарный комитет отстранил экс-защитника «Барселоны» от посещения игр на два месяца, а также назначил шестиматчевую дисквалификацию за агрессивное поведение и критику арбитра .

Президент клуба Ферран Виласека дисквалифицирован на четыре месяца за попытку физического нападения на судью вне игрового поля. Спортивный директор Хауме Ногес также понес наказание в виде двухмесячного отстранения и пропуска шести игр за повторные оскорбления официальных лиц.

Помимо персональных ограничений, на «Андорру» наложен штраф и обязательство частично закрыть стадион на две ближайшие встречи. В случае повторения подобных нарушений клубу грозит снятие трех очков в чемпионате.