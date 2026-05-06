Агент Денисова: «Даниил готов играть за „Спартак“ до конца карьеры»

Агент Александр Маньяков, представляющий интересы защитника «Спартака» , ответил на критику в адрес своего клиента и оценил его новую роль в команде под руководством .

Меня не удивило, что Денисову изменили роль в «Спартаке». Я сказал: «Наконец-то!» Те качества, что есть у Даниила, до этого очень слабо использовали. Когда мы видим, как Денисов играет и в обороне, и в атаке, все вопросы должны отпасть. Не понимаю людей, которые называют Даниила деревянным. Мы разные матчи, что ли, смотрим? Один из самых продуктивных футболистов команды. Весной «Спартак» стал очень весёлым. Денисов — один из главных хедлайнеров этого всего. У Даниила нет безразличия. Он реально переживает за команду. Готов играть за неё до конца карьеры, если не уедет в Европу.