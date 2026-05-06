Перес и Моуриньо провели видеоконференцию о возвращении тренера в «Реал»

сегодня, 18:55

Президент «Реала» провел переговоры с нынешним наставником «Бенфики» .

По информации источника, часовая беседа прошла в формате видеоконференции.

63-летний португальский специалист готов рассмотреть предложение «королевского клуба», но окончательного согласия пока не дал. Он выдвинул ряд требований, которые касаются не зарплаты, а внутренней структуры клуба: спортивных процессов, дисциплины, медицинской службы и организационных моментов.

Жозе уже тренировал «Реал» в 2010–2013 годах, выиграв с командой чемпионат, Кубок и Суперкубок Испании.