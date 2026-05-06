Перес и Моуриньо провели видеоконференцию о возвращении тренера в «Реал»

Президент «Реала» Флорентино Перес провел переговоры с нынешним наставником «Бенфики» Жозе Моуриньо.
По информации источника, часовая беседа прошла в формате видеоконференции.
63-летний португальский специалист готов рассмотреть предложение «королевского клуба», но окончательного согласия пока не дал. Он выдвинул ряд требований, которые касаются не зарплаты, а внутренней структуры клуба: спортивных процессов, дисциплины, медицинской службы и организационных моментов.
Жозе уже тренировал «Реал» в 2010–2013 годах, выиграв с командой чемпионат, Кубок и Суперкубок Испании.
Жозе конечно тренер неординарный, но его Реал отличался игрой уровня Хетафе с наступанием на спины лежащих противников бутсами Пепе и Ди Марии. Если бы не индивидуальное мастерство Озилов, Кака, Роналду это был бы Хетафе с красными карточками в каждой игре - битва за очки н ена жизнь, а на смерть. Вот чего хочет Перес.