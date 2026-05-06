Top.Mail.Ru
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: тренерские слухиИспания. Примера 2025/2026

Перес и Моуриньо провели видеоконференцию о возвращении тренера в «Реал»

сегодня, 18:55

Президент «Реала» Флорентино Перес провел переговоры с нынешним наставником «Бенфики» Жозе Моуриньо.

По информации источника, часовая беседа прошла в формате видеоконференции.

63-летний португальский специалист готов рассмотреть предложение «королевского клуба», но окончательного согласия пока не дал. Он выдвинул ряд требований, которые касаются не зарплаты, а внутренней структуры клуба: спортивных процессов, дисциплины, медицинской службы и организационных моментов.

Жозе уже тренировал «Реал» в 2010–2013 годах, выиграв с командой чемпионат, Кубок и Суперкубок Испании.

Подписывайся в ВК
Все новости
Агент Лички заявил о готовности тренера возглавить ЦСКА
04 мая
Ключевые игроки «Манчестер Юнайтед» выступают за назначение Каррика
04 мая
СлухиЗидан отказался возглавить «Реал» из-за обязательств перед сборной Франции
03 мая
Моуриньо: «Никто из „Реала“ со мной не разговаривал»
01 мая
СлухиФлик продлит контракт с «Барселоной» до 2028 года
01 мая
СлухиФутболисты «Реала» выступили за назначение Юргена Клоппа
01 мая
Сортировать
Все комментарии
Karkaz
Karkaz ответ Артур Шатапов (раскрыть)
сегодня в 19:28
А толку? Ну проиграет Флик 2 матча в сезоне, а в итоге всё равно чемпионом будет Барса.
cr7bnd8vevqf
cr7bnd8vevqf
сегодня в 19:12
Интересно будет посмотреть на ещё один приход Маура в Реал, как он справится
shur
shur
сегодня в 19:09
...после выдвижения требований, связь прервалась, это Перес отключился,ссылаясь на проблемы с интернетом!!!
Артур Шатапов
Артур Шатапов
сегодня в 19:07
Единственный плюс моура это то что флик с его высокой линией обороны будет по 3-5 пускать за матч от них, но всё равно, того раза думаю всем хватило, спасибо за Икера, неОсобенный
Мегалодон
Мегалодон
сегодня в 19:04
Направление мысли Переса понятно.
Жозе конечно тренер неординарный, но его Реал отличался игрой уровня Хетафе с наступанием на спины лежащих противников бутсами Пепе и Ди Марии. Если бы не индивидуальное мастерство Озилов, Кака, Роналду это был бы Хетафе с красными карточками в каждой игре - битва за очки н ена жизнь, а на смерть. Вот чего хочет Перес.
Вещий
Вещий
сегодня в 19:01
Жозе крут, но думаю что ничего не выйдет из этого. Принцессы его в МЮ слили, то же самое будет в Реале. Мужиков в футболе не осталось, есть Виниськи и Мбаппе .... так что, через год с неустойкой уедет из Мадрида.... ни игры не будет, ни трофеев, но зато будут очередные скандалы....
Futurista
Futurista
сегодня в 19:01, ред.
Говорят, что Перес спросил Жозе через Zoom, готов ли он вернуться... Моуринью ответил: Флорентино, мне нужно три вещи: полный контроль, новый штаб и чтобы Гвардиола начал тренировать Хетафе, иначе шоу будет неполным )...
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 