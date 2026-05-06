Top.Mail.Ru
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: мнениеРоссия. Премьер-Лига 2025/2026

Карседо рассказал, кто станет чемпионом России — «Краснодар» или «Зенит»

вчера, 19:08

Главный тренер «Спартака» Хуан Карседо ответил на вопрос, кто станет чемпионом России в нынешнем сезоне.

По гонке за первое место могу сказать, что «Зенит» и «Краснодар» – очень сильные команды, которые показывают хороший футбол. Но, как мы видим, будет непросто даже с командами, которые находятся в нижней части турнирной таблицы, в зоне вылета. Мы это видим. Каждый матч очень сложный, всё могут решить маленькие детали, и борьба за чемпионство будет до самого конца. Но, на мой взгляд, небольшое преимущество всё-таки на стороне «Краснодара».

Подписывайся в ВК
Все новости
Агент Денисова: «Даниил готов играть за „Спартак“ до конца карьеры»
Вчера, 18:38
Джику: «„Спартак“ — самый популярный клуб России»
Вчера, 18:38
Карседо высказался о форме Угальде после безголевой серии
Вчера, 17:43
Карседо оценил шансы «Спартака» завоевать бронзу в РПЛ
Вчера, 17:28
Газзаев объяснил, почему Челестини уволили из ЦСКА
Вчера, 17:03
Футболист «Сочи»: «Мечта – поиграть в Европе, попробовать свои силы»
Вчера, 12:41
Сортировать
Все комментарии
A.S.A
A.S.A
вчера в 23:54
Еще бы тренер Спартака назвал бы фаворитом Зенит)))
rwawmm76tdq7
rwawmm76tdq7
вчера в 21:14
Здесь не надо быть большим прогнозистом, у быков календарь полегче, да и очков побольше
shur
shur ответ Capral (раскрыть)
вчера в 19:59
    valt134
    valt134
    вчера в 19:42
    Твои бы слова…
    Capral
    Capral ответ lotsman (раскрыть)
    вчера в 19:42
    Поглядим...
    Capral
    Capral ответ shur (раскрыть)
    вчера в 19:41
    Непредсказуемый матч. Ничего определенного не скажу.
    Байкал-38
    Байкал-38
    вчера в 19:38
    Похоже заголовки пишут сценаристы с РЕН ТВ И ТВ3.
    Ничего общего с реальностью.
    lotsman
    lotsman ответ Capral (раскрыть)
    вчера в 19:29
    Кто знает, что будет завтра? Может, Краснодар специально отдаст кубок, чтобы сосредоточиться на чемпионате. А вдруг команда возьмёт и выиграет всё подряд? Или, наоборот, провалится и там, и там… Время покажет)
    shur
    shur ответ Capral (раскрыть)
    вчера в 19:27
    ...а сегодня "Спартак" или............???????????!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    Друже, суть рекламы,если не видел! Роли раздаёт режиссёр,
    а вы Коля кочка!!! Коля с оптимизмом :" ....Или???!!!"
    AlanW 1
    AlanW 1
    вчера в 19:25
    Тоже мне капитан очевидность. Тут и школьнику понятно,что любая ошибка может стоить чемпионства.
    Bad Listener
    Bad Listener
    вчера в 19:21, ред.
    Он прям как суперкомпьютер опта всё рассчитал. Ну и куда же без "хорошего" футбола, чтобы Карседо в своём спиче слово "хорошие" не сказал не знаю, солнце скорее погаснет.
    Capral
    Capral
    вчера в 19:13
    Завтра в Краснодаре станет известен новый или старый чемпион России.)))
    Гость
    Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
    Отправить
     