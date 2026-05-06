Карседо рассказал, кто станет чемпионом России — «Краснодар» или «Зенит»

Главный тренер «Спартака» ответил на вопрос, кто станет чемпионом России в нынешнем сезоне.

По гонке за первое место могу сказать, что «Зенит» и «Краснодар» – очень сильные команды, которые показывают хороший футбол. Но, как мы видим, будет непросто даже с командами, которые находятся в нижней части турнирной таблицы, в зоне вылета. Мы это видим. Каждый матч очень сложный, всё могут решить маленькие детали, и борьба за чемпионство будет до самого конца. Но, на мой взгляд, небольшое преимущество всё-таки на стороне «Краснодара».