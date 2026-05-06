Мажич признал верным отмену гола Кордобы в ворота «Акрона»

Глава департамента судейства и инспектирования РФС разобрал спорный эпизод матча 28-го тура РПЛ между «Акроном» и «Краснодаром» (0:1). Сербский специалист полностью поддержал решение арбитра отменить гол форварда «быков» на 53-й минуте.

Мы должны обсуждать этот эпизод очень внимательно: где он случился, какая была фаза атаки, в какой зоне. Этот эпизод случился в штрафной площади. Кордоба двумя руками придерживал руку своего соперника, после этого он сразу получил преимущество, не было другого защитника, который мог бы попытаться защитить ворота. Не будь этого защитника, у Кордобы была бы свободная зона, он бы сразу забил гол. Трогал защитник «Акрона» Кордобу за майку? Нет. Мы должны обсуждать факт. Кордоба сразу получил преимущество и забил гол, это атакующая фаза. Здесь очень важно, насколько близко момент был у ворот. Защитник потерял позицию, когда его потянули за руку.