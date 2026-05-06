Top.Mail.Ru
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиСудействоРоссия. Премьер-Лига 2025/2026

Мажич признал верным отмену гола Кордобы в ворота «Акрона»

вчера, 19:52
АкронЛоготип футбольный клуб Акрон (Тольятти)0 : 1Логотип футбольный клуб КраснодарКраснодарМатч завершен

Глава департамента судейства и инспектирования РФС Милорад Мажич разобрал спорный эпизод матча 28-го тура РПЛ между «Акроном» и «Краснодаром» (0:1). Сербский специалист полностью поддержал решение арбитра Евгения Буланова отменить гол форварда «быков» Джона Кордобы на 53-й минуте.

Мы должны обсуждать этот эпизод очень внимательно: где он случился, какая была фаза атаки, в какой зоне. Этот эпизод случился в штрафной площади. Кордоба двумя руками придерживал руку своего соперника, после этого он сразу получил преимущество, не было другого защитника, который мог бы попытаться защитить ворота. Не будь этого защитника, у Кордобы была бы свободная зона, он бы сразу забил гол. Трогал защитник «Акрона» Кордобу за майку? Нет. Мы должны обсуждать факт. Кордоба сразу получил преимущество и забил гол, это атакующая фаза. Здесь очень важно, насколько близко момент был у ворот. Защитник потерял позицию, когда его потянули за руку.

Подписывайся в ВК
Все новости
«Арбитр сделал всё, что мог». Коке — о судействе в матче с «Арсеналом»
Вчера, 00:47
ЭСК рассмотрит эпизод с отменой гола Кордобы в матче с «Акроном»
05 мая
ОфициальноЛевников рассудит «Спартак» и ЦСКА в финале Пути регионов Кубка России
05 мая
Глава РПЛ об отмене гола Кордобы: «На мой взгляд, это спорный момент»
03 мая
Кахигао: «Я не верю, что арбитр уважал нас в матче с „Крыльями Советов“»
01 мая
ОфициальноЭСК: Арбитр правильно назначил пенальти в ворота «Зенита» в матче с «Локо»
01 мая
Все комментарии
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 