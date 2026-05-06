Карседо оценил шансы Эмери выиграть пятую Лигу Европы

вчера, 20:25

Главный тренер «Спартака» Хуан Карседо оценил шансы наставника «Астон Виллы» Унаи Эмери в пятый раз выиграть Лигу Европы. Ранее Карседо был помощником Эмери в ряде клубов, в том числе и в «Спартаке».

Это топ-специалист. Я много лет с ним работал и знаю, насколько он отдаётся делу, как усердно работает. Он настоящий профессионал. Сейчас у него снова есть возможность выиграть трофей – его команда в полуфинале. Но это будет непросто, потому что выигрывать каждый раз очень сложно. Тем не менее, думаю, он способен это сделать.

