«Зенит» организует церемонию чествования Кержакова на матче с «Сочи»

«Зенит» подтвердил, что голкипер Михаил Кержаков завершит игровую карьеру по окончании текущего сезона.
В связи с этим домашняя встреча против «Сочи», которая состоится 10 мая, будет посвящена чествованию самого титулованного игрока в истории клуба.
Программа мероприятий начнется в 13:40 с автограф-сессии вратаря у центральной лестницы стадиона.
Также болельщики смогут увидеть на трибуне C арт-инсталляцию, посвященную одному из знаковых сейвов Кержакова.
Официальная церемония прощания с болельщиками пройдет на поле сразу после завершения матча.
отличие от Брата! Тащил, тащит, оттаскался!!! Новая жизнь, на рыбалку,на охоту, по грибы вместе с Саней....!!!