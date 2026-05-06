«Зенит» организует церемонию чествования Кержакова на матче с «Сочи»

«Зенит» подтвердил, что голкипер завершит игровую карьеру по окончании текущего сезона.

В связи с этим домашняя встреча против «Сочи», которая состоится 10 мая, будет посвящена чествованию самого титулованного игрока в истории клуба.

Программа мероприятий начнется в 13:40 с автограф-сессии вратаря у центральной лестницы стадиона.

Также болельщики смогут увидеть на трибуне C арт-инсталляцию, посвященную одному из знаковых сейвов Кержакова.

Официальная церемония прощания с болельщиками пройдет на поле сразу после завершения матча.