Полузащитники «Реала» Тчуамени и Вальверде устроили потасовку на тренировке

вчера, 20:47

По информации источника, на тренировке «Реала» в среду между полузащитниками Орельеном Тчуамени и Федерико Вальверде произошел конфликт, едва не переросший в драку.

Причиной стычки послужил жесткий фол в одном из игровых эпизодов, после чего футболисты вступили в перепалку с применением физической силы. Выяснение отношений продолжилось в раздевалке команды после завершения занятия.

Данный инцидент стал вторым публичным конфликтом в составе «сливочных» за последнее время. Ранее сообщалось о столкновении между защитниками Антонио Рюдигером и Альваро Каррерасом, в ходе которого немецкий футболист якобы нанес удар партнеру по лицу.

shur
вчера в 23:17
....Сливочные мы едины! Не прокатит! Не прошибёшь! Сдюжим!!!
Артур Шатапов
вчера в 22:47
Ну так я везде пишу что Перес маразматик старый, кто если не он виноват в этом?) уволил одного, вытянул из команды другого, второму даже толком поработать не дали, а щас стоит тот кем можно управлять, спасибо дядя фло
пират Елизаветы
вчера в 22:42
а Анчелотти?
а Хави Алонсо?
по моему, они тоже разбитыми ушли из Реала.
вчера в 22:40
Арбелоа как тренер - никчёмный, трусливый, подручный пёс. О чем вы?) Как такой человек в раздевалке порядок может навести?
вчера в 21:06
лишь бы острые предметы не лежали рядом.
здесь Арбелоа нужен как тренер, чтоб игроки думали о футболе.
Гость
