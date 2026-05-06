Полузащитники «Реала» Тчуамени и Вальверде устроили потасовку на тренировке

По информации источника, на тренировке «Реала» в среду между полузащитниками Орельеном Тчуамени и Федерико Вальверде произошел конфликт, едва не переросший в драку.
Причиной стычки послужил жесткий фол в одном из игровых эпизодов, после чего футболисты вступили в перепалку с применением физической силы. Выяснение отношений продолжилось в раздевалке команды после завершения занятия.
Данный инцидент стал вторым публичным конфликтом в составе «сливочных» за последнее время. Ранее сообщалось о столкновении между защитниками Антонио Рюдигером и Альваро Каррерасом, в ходе которого немецкий футболист якобы нанес удар партнеру по лицу.
а Хави Алонсо?
по моему, они тоже разбитыми ушли из Реала.
здесь Арбелоа нужен как тренер, чтоб игроки думали о футболе.