Агент Маньяков оценил вероятность возвращения Дзюбы в «Спартак»
Известный агент поделился мнением о возможном возвращении нападающего «Акрона» в «Спартак».
История с возможным возвращением Дзюбы в «Спартак» красивая, но думаю, что вероятность такого расклада низкая. Артём — большая личность. У него всегда есть своё мнение. Не думаю, что в «Спартаке» захотят видеть такую большую личность на скамейке запасных. Но это моё мнение. Когда он появляется, всегда притягивает к себе внимание. Яркий человек. «Спартаку» не нужна фигура такого масштаба на скамейку запасных.
