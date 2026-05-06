ФИФА распространила дисквалификацию Престианни на матчи сборных

вчера, 21:15

Международная федерация футбола ( ФИФА ) приняла решение о расширении сферы действия дисциплинарных санкций в отношении вингера «Бенфики» .

Ранее наложенное УЕФА отстранение теперь будет распространяться и на матчи национальных команд под эгидой ФИФА .

С учетом того, что один матч дисквалификации футболист уже отбыл, решение ФИФА напрямую затронет его участие в международных турнирах.

В случае вызова в сборную Аргентины Престианни будет вынужден пропустить первые две встречи группового этапа чемпионата мира 2026 года.