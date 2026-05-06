Моуриньо почти точно станет главным тренером «Реала»

Главный тренер «Бенфики» Жозе Моуриньо близок к тому, чтобы вернуться в «Реал».
По данным источника, португалец возглавит мадридский клуб с вероятностью в 90%. «Сливочные» сейчас не ведут переговоры ни с одним другим наставником, кроме Моуриньо.
Моуриньо. Это тот тренер, который умеет заводить команду, делать из неё банду и выигрывать «через зубы», когда надо. А уж его дуэли, пресс-конференции и напряжение вокруг команды — это отдельный вид шоу. :))
Если это случится — «Реал» снова станет максимально дерзким, колючим и неудобным для всех. Добро пожаловать домой, Особенный. Будет не просто жарко — будет огонь :))
Пусть сидит на месте, спасибо