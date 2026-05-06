«Барселона» планирует выручить 100 млн евро на трансферах этим летом

«Барселона» намерена выставить на трансфер ряд футболистов с целью получения 100 млн евро. По информации источника, данные средства необходимы клубу для соблюдения финансовых правил и проведения входящих трансферов.
Приоритетными позициями для усиления названы центральный защитник и нападающий; также рассматривается возможность приобретения вингера.
В список потенциальных кандидатов на выход включены полузащитник Марк Касадо и нападающий Ансу Фати (выступающий на правах аренды в «Монако»).
Кроме того, руководство клуба готово рассмотреть входящие предложения по Феррану Торресу и Жюлю Кунде. В качестве крайней меры для достижения целевого финансового показателя допускается продажа Рафиньи.
Ямаль совсем другой игрок, он в свои 17 забивал за сборную и выиграл Евро.
