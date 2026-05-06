«Барселона» планирует выручить 100 млн евро на трансферах этим летом

вчера, 21:38

«Барселона» намерена выставить на трансфер ряд футболистов с целью получения 100 млн евро. По информации источника, данные средства необходимы клубу для соблюдения финансовых правил и проведения входящих трансферов.

Приоритетными позициями для усиления названы центральный защитник и нападающий; также рассматривается возможность приобретения вингера.

В список потенциальных кандидатов на выход включены полузащитник Марк Касадо и нападающий Ансу Фати (выступающий на правах аренды в «Монако»).

Кроме того, руководство клуба готово рассмотреть входящие предложения по Феррану Торресу и Жюлю Кунде. В качестве крайней меры для достижения целевого финансового показателя допускается продажа Рафиньи.

A.S.A
вчера в 23:25
В Барсе много кого можно продать... Араухо, Кунде, Касадо, Гави (да да, он ситался талантом, но вроде больше лечится, чкм играет), Ольмо.... а вот Рафинью продавать не стоит! Игрок он топовый и играет за Барсу с огромным желанием
lazzioll
вчера в 23:13, ред.
в Лацио сейчас барселонец и о ужас романист Педро играет уже не первый сезон. ох и я не любил этого футболера-симулянта-провокатора и даже первый сезон в Лацио не любил. а потом привык)) бывают такие парадоксы. я ненавижу сборную Аргентины за последние два их выдуманных чемпионства. но в то же время я уважаю Креспо или Верона. вот такая биполярочка у меня)) я больше живу клубом чем другим. так что не обращай внимания особо. я не со зла)
пират Елизаветы
вчера в 23:09
лучше продать Араухо.
Agamaga005
вчера в 22:58
Звезда Фати? Когда такое было? Пацан подавал надежды, но он сломался и потерялся.
Ямаль совсем другой игрок, он в свои 17 забивал за сборную и выиграл Евро.
За Барсу он играет по темпу, почти опережающему Месси. Уважал Барсу.... Так не уважай.
lazzioll
вчера в 22:09
когда-то недавно была уже великая звезда Фати, мне тут балаболили что это будущее Барсы, в итоге за мешок картошки ща отдают кому-то. та же история с великими Гави и Педри - они заменили Хави и Иньесту.... пассажиры играют год через три, а вместе так вообще никогда. Ямаль - очередное чучело которое именно под конкретных состав людей только играет, выводишь из состава Барсы двух человек и Ямаль - просто безмозглая тупая бегающая за мячиком псина. креатива там ноль. я уважал Барселону времен Рональдиньо, все что после это шлак
Кокосик
вчера в 21:52
Продайте Рафу,Ямаля и 2 года о ффп забудете..ну и о обо всём хорошем
Рыжик-Мурыжик
вчера в 21:41
Налетай, торопись, покупай живопИсь.
