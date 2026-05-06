«Спартак» одолел ЦСКА и вышел в Суперфинал Кубка России

«Спартак» обыграл ЦСКА в финале Пути регионов Кубка России (1:0).
Единственный гол забил Руслан Литвинов на 10-й минуте.
В Суперфинале Кубка России «Спартак» сыграет с победителем противостояния «Краснодар» — «Динамо» в финале Пути РПЛ (0:0 после первого матча).
Во втором тайме — разочарование. Сели слишком глубоко, перестали играть вперёд, и вместо контроля получилась оборона без выхода. Понимаю, что задача была удержать счёт, но зрелищности это, конечно, не добавило.
Тем не менее — с победой и выходом в Суперфинал! Удачи Спартаку!