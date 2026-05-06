Россия. Кубок 2025/2026

«Спартак» одолел ЦСКА и вышел в Суперфинал Кубка России

вчера, 22:00
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)1 : 0Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКАМатч завершен

«Спартак» обыграл ЦСКА в финале Пути регионов Кубка России (1:0).

Единственный гол забил Руслан Литвинов на 10-й минуте.

В Суперфинале Кубка России «Спартак» сыграет с победителем противостояния «Краснодар» — «Динамо» в финале Пути РПЛ (0:0 после первого матча).

25процентный клоун
25процентный клоун ответ oFANATo (раскрыть)
сегодня в 00:02
Глебов просто ноль как и Кисляк весь чемпионат, не пишите то чего нет
oFANATo
oFANATo ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 23:52, ред.
Догоняйти ЦСКА по кубкам. 9 кубков у ЦСКА ....если сможите.))))Ещё Суперфинал надо пройти. ЦСКА в прошлом сезоне его прошел!
Futurista
Futurista ответ oFANATo (раскрыть)
вчера в 23:50
Отдыхайте от Кубка)...
oFANATo
oFANATo ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 23:46, ред.
Да судье вы должны сказать спасибо, Ву за удар локтем в голову да же жёлтую не показали. Потом, на 12‑й минуте, должен был получить желтую Солари.....
Futurista
Futurista ответ oFANATo (раскрыть)
вчера в 23:41, ред.
Судье спасибо скажите...с 68 мин. могли вдесятером корячиться...2-3 мяча))...
oFANATo
oFANATo
вчера в 23:33, ред.
Второй тайм сыграли с хорошим запалом......с выходом Кирилла Глебова игра перевернулась. Как же его не хватало! Но увы, опять травма....А ведь могли во втором тайме забивать 2-3 мяча! Реализация подвела ....
Так что пережитые трудности, стресс и испытания закаляют характер, способствуют росту и развитию, если команда находит в себе силы преодолеть их.
Красно-белый 1987
Красно-белый 1987
вчера в 23:30
всех КБ с выходом в финал кубка России! почитал на ветке коней...н- да, болельщики цска разную игру со мной смотрели сегодня по матч тв😁 в первом тайме например Спартак доминировал и считаю точно заслуживал уйти на перерыв при счёте 2-0. Максименко сегодня действовал уверенно в раме, с Ву в защите просто спокойнее, наконец начал играть Зобнин, Литвинов так вообще шедевр сотворил ( и ни какая это не ошибка Торопа) у коней Круговой просто провалил первый тайм, а то что они не смогли сравнять счёт во втором пусть благодарят Мусаева...ну и глупое увольнение Челестини, для чего его убрали до дерби у болельщиков цска есть ответ? есть вопросы и по нашей селекции: Самошников похоже всё горюет из- за развода с женой и печалиться его дальше нужно отправлять в команду фнл. Саусь до сих пор не может поверить в своё счастье, что зимой оказался в Спартаке и выйдя сегодня на 5 минут вместо того чтобы попробовать с мячом прорваться по правому флангу ( где молодые футболисты цска уже поднаелись и ели бегали) просто со страху отдал пас назад на Максименко...третий наш условный " новичок" Гарсия как малолетний школьник вышел на ватных ногах и вместо того, чтобы убегать один на один с Торопом в коновке матча просто начал исполнять жертву и упал на зелёный газон нашей арены...за всю игру у цска была десятиминутка, когда они реально могли сравнять счёт + 5 минут футболисты Спартака пытались забить в свои, но у них ничего не получилось. в целом заслуженная победа Спартака, плохой второй тайм и глупейшая его концовка, где свежие футболисты вместо того, чтобы делать 2-0 просто исполняли. вперёд Спартак!!!
Ice van Reed
Ice van Reed
вчера в 23:28
Спартаку и его болельщикам мои поздравления!!!
derrik2000
derrik2000 ответ armeez59 (раскрыть)
вчера в 23:27
"Да и вас скоро в финале радость покинет"

Эту фразу, с учётом того, КТО будет играть в финале Кубка, можно говорить сегодня болельщикам ПРОИГРАВШЕЙ команды, кто бы не выиграл.
Проиграл ЦСКА, значит, говорят армейцы.
Если бы вышел в финал ЦСКА, то говорили бы красно-белые.
УНИВЕРСАЛЬНАЯ ФРАЗА! ))
Red blu
Red blu
вчера в 23:22, ред.
Ну что в первом тайме Спартак на фоне скованного ЦСКА без тренера выглядел получше, во втором тайме прибавил ЦСКА и выглядел получше Спартака. Один шальной удар Литвинова, где мяч получился неберущийся для любого вратаря и фарт Спартака где один только Бандикян мог забивать два гола в ворота Максименко.
Итог. Неубедительная победа Спартака лишь везение и ничего больше. В Супер финале если выпадет Краснодар Кордоба будет не молодой парень Бандикян, который дважды простил Спартак.
Futurista
Futurista ответ armeez59 (раскрыть)
вчера в 23:08
Возможно)...но не факт...
armeez59
armeez59 ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 23:08
Да и вас скоро в финале радость покинет)))
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 23:03
На поле была одна команда, если мы про футбол
25процентный клоун
25процентный клоун ответ y-ago (раскрыть)
вчера в 23:02
    shur
    shur ответ y-ago (раскрыть)
    вчера в 23:01
    ...а чем Спартачи хуже "Арсенала", забили и удержали, и "Атлетико"
    в п-пе....=)) !!!
    25процентный клоун
    25процентный клоун
    вчера в 23:00
      y-ago
      y-ago
      вчера в 22:57
      Первый тайм у Спартака был действительно качественный: движение, давление, быстрый гол — всё по делу, команда выглядела живо и уверенно.
      Во втором тайме — разочарование. Сели слишком глубоко, перестали играть вперёд, и вместо контроля получилась оборона без выхода. Понимаю, что задача была удержать счёт, но зрелищности это, конечно, не добавило.
      Тем не менее — с победой и выходом в Суперфинал! Удачи Спартаку!
      nik9373
      nik9373 ответ particular (раскрыть)
      вчера в 22:56
      Тут все звёзды сошлись.
      derrik2000
      derrik2000
      вчера в 22:55
      "Исполняющий обязанности главного тренера ЦСКА Дмитрий Игдисамов высказался о поражении от «Спартака» (0:1) в FONBET Кубке России.

      – Не сказал бы, что все внутри кипело. Был спокоен, потому что не каждому выпадает шанс сыграть в таком дерби. Очень хотелось этого. В перерыве немного изменили модель атаки, потому получилось создать хорошие моменты, которые надо было реализовать. Но не вышло. К сожалению, сегодня мы проиграли.

      – С какими трудностями вы столкнулись за эти пару дней подготовки?

      – Я работаю второй месяц, понимал, как команда готовится. На этот матч была четкая идея. Да, было два дня, чтобы что-то натренировать. Но это не трудности. Я ждал этого. Наслаждаюсь временем рядом с командой. Не знаю, сколько этого времени мне будет отведено. Спасибо за слова поддержки.

      – Знали ли вы, что тренеры-дебютанты никогда не проигрывали в ЦСКА?

      – Нет, не знал. Спасибо, что сказали. Хоть в чем-то я теперь буду первым, – сказал Игдисамов."


      ВСЁ РАВНО - МОЛОДЕЦ!
      derrik2000
      derrik2000 ответ particular (раскрыть)
      вчера в 22:53
      Ну, он как-то похожий забивал...
      А, в целом - да, согласен.
      armeez59
      armeez59 ответ Termez Zidan (раскрыть)
      вчера в 22:52
      А вы благодоря Максименко и нефартовому Мусаеву
      Твой Арсен
      Твой Арсен
      вчера в 22:47, ред.
      ЦСКА не смог отыграться, так как играл без нападающего. Мусаев не уровень даже РПЛ, не то что ЦСКА: в Балтике всего 17 голов в 70 играх. В среднем за сезон он забивал 4-5 мячей. Это точно центральный нападающий? Больше похоже на цифры защитника или опорника... Может его туда покупали, и кто-то что-то напутал в документах, а парень не стал признаваться?

      В целом спасибо ЦСКА за очередной мусорный сезон. Какой уже по счету? 11-ый вроде? В прошлоом была бронза. В этом - "спасибо за участие". К Бабаеву у ВЭБа, интересно, никаких вопросов нет? ЦСКА на плаву только благодаря тому, что молодежка переодически подкидывает толковых игроков в основу. Если бы она была мертвая, как в большинстве клубов РПЛ, то с такими провальными трансферами и третьесорными тренерами клуб уже давно стал бы обитателем середины таблицы.
      Сегодня в старте вышли 4 воспитанника молодежки ЦСКА: Тороп, Кисляк, Данилов, Бандикян. Плюс на замену вышел Глебов, тоже воспитанник. При этом Глебов, Тороп, Кисляк - игроки основы. Если бы вместо них были такие же мусаевы...
      particular
      particular ответ nik9373 (раскрыть)
      вчера в 22:46
      Голешник зашибись, - спору нет... Второй такой и из десяти попыток повторно не положит :)
      Futurista
      Futurista ответ armeez59 (раскрыть)
      вчера в 22:45
      Да да...всё так и было...но счёт на табло стадиона, а на табло коней уныние и самобичевание)...
      25процентный клоун
      25процентный клоун ответ armeez59 (раскрыть)
      вчера в 22:43, ред.
        ANATOLY KANDAUROV
        ANATOLY KANDAUROV ответ За адекватность (раскрыть)
        вчера в 22:41
          морозз
          морозз
          вчера в 22:39, ред.
          Всех красно белых с замечательной победой, уверенной и красивой!
          Спартак просыпается, медленно и катастрофически для соперников!
          derrik2000
          derrik2000 ответ Sergo_ural (раскрыть)
          вчера в 22:36
          Сегодня была ЭЛЕМЕНТАРНАЯ ошибка Торопа, который очень поздно среагировал на мяч, стоя ближе к тому углу, куда он летел.
          nik9373
          nik9373
          вчера в 22:32
          Смешно читать писателей про "шальной удар". Удар как раз подготовленный и направленный. С победой, друзья.
          particular
          particular ответ Termez Zidan (раскрыть)
          вчера в 22:29
          Осталось только памятник сотворить из хлебного мякиша, дабы увековечить сие событие... Это просто полуфинал и принципиальный поединок, ещё рано говорить о "навсегда" :)
          Гость
