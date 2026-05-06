Испания. Примера 2025/2026

Шесть игроков «Реала» прекратили общение с Альваро Арбелоа

вчера, 22:25

По информации источника, обстановка внутри мадридского «Реала» остается напряженной.

Сообщается, что как минимум шесть футболистов основного состава полностью прекратили общение с главным тренером Альваро Арбелоа.

Проблемы с коммуникацией наблюдаются и внутри самого коллектива: ряд игроков также игнорирует друг друга.

Ранее стало известно, что между игроками «Реала» возникла стычка на тренировке.

shur
shur ответ lazzioll (раскрыть)
вчера в 23:19, ред.
...думаешь для чего инфа, отвлечь пипл от назначения Маура,скажем так приумнейший Клуб Мадрид!
lazzioll
lazzioll ответ shur (раскрыть)
вчера в 23:18
Лацио - умнейший клуб. чтоб не вылетать на групповом этапе либо даже в плей-офф ЛЧ - они просто не вышли в ЛЧ, не квалифицировались. выкусите)))
ABir
ABir
вчера в 23:16
Пауки в банке
shur
shur ответ lazzioll (раскрыть)
вчера в 23:14
"....хорошие клубы типа Лацио или Боруссии Дортмунд..... слушают
другую классную тему газовиков "Домой,пора домой!"
shur
shur ответ Agamaga005 (раскрыть)
вчера в 23:09
...безнадёга и неопределённость!
Agamaga005
Agamaga005 ответ Nenash (раскрыть)
вчера в 23:07
Жозе наезжал на Роналду даже после хет-трика, он этого камерунца просто уничтожит.
A.S.A
A.S.A
вчера в 23:06
Когда в товарищах согласья нет,
На лад их дело не пойдет,
И выйдет из него не дело, только мука.... именно так можно описать то, что происходит в мадридском царсве! Когда игроки ставят себя выше тренера, так и будет....сначала эти зажравшиеся пошли против Алонсо, теперь против Арбелоа...а виноват во всем этом Перес!!! Иногда, нужно публично приспустить звезд и поддержать тренера, дать тому время на построение игры....а он пляшет под Вини и Мбаппе, которые чувствуя свою "особенность" вертят командой как хотят....
Agamaga005
Agamaga005 ответ shur (раскрыть)
вчера в 23:06
Петиция из Каталонии?
Karkaz
Karkaz
вчера в 23:01
Ха, каждый день какие то тёрки в Реале)) Конечно там тренировать не получится.
lazzioll
lazzioll
вчера в 22:59
есть такая песня у Сектор Газа - я сидел на помойке и ел пирожок и капали слезы на засохший кусок))) а где-то рыдает богатый урод - он отравился икрой и теперь блюет) Реал лучший клуб мира. но не надо вот такие новости. хорошие клубы типа Лацио или Боруссии Дортмунд просто ох----ют от таких претензий))
shur
shur
вчера в 22:58
...источник не из Каталонии....???!!!!! Тогда понятно!!!
Nenash
Nenash
вчера в 22:55
И начали общение с Мавриньей.. 🤭
Артур Шатапов
Артур Шатапов ответ пират Елизаветы (раскрыть)
вчера в 22:46
Один вини не проблема, когда он один, а когда таких оборванца теперь два, а второй еще и хуже оказался чем первый, то о чём речь? С вини и без мбаппе трофеи были, а щас они где?второй год
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ Артур Шатапов (раскрыть)
вчера в 22:41
а Винисиус что прилежный мальчик?
это его истерика разрушила дело Хави Алонсо.
тренер имеет право убрать с поля любого игрока.
замены на то предписаны.
Артур Шатапов
Артур Шатапов
вчера в 22:38
ну проблемы в раздевалке начались из за прихода одного очень эгоистичного товарища, разделил команду на лагеря, сливает тренеров, мне кажется мбаппе зидана очень хочет, но как бы ему и зидан не поможет)
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 22:32
Королевские проблемы-это проблемы сливочных...
