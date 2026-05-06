Шесть игроков «Реала» прекратили общение с Альваро Арбелоа

вчера, 22:25

По информации источника, обстановка внутри мадридского «Реала» остается напряженной.

Сообщается, что как минимум шесть футболистов основного состава полностью прекратили общение с главным тренером .

Проблемы с коммуникацией наблюдаются и внутри самого коллектива: ряд игроков также игнорирует друг друга.

Ранее стало известно, что между игроками «Реала» возникла стычка на тренировке.