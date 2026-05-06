Шесть игроков «Реала» прекратили общение с Альваро Арбелоа

По информации источника, обстановка внутри мадридского «Реала» остается напряженной.
Сообщается, что как минимум шесть футболистов основного состава полностью прекратили общение с главным тренером Альваро Арбелоа.
Проблемы с коммуникацией наблюдаются и внутри самого коллектива: ряд игроков также игнорирует друг друга.
Ранее стало известно, что между игроками «Реала» возникла стычка на тренировке.
На лад их дело не пойдет,
И выйдет из него не дело, только мука.... именно так можно описать то, что происходит в мадридском царсве! Когда игроки ставят себя выше тренера, так и будет....сначала эти зажравшиеся пошли против Алонсо, теперь против Арбелоа...а виноват во всем этом Перес!!! Иногда, нужно публично приспустить звезд и поддержать тренера, дать тому время на построение игры....а он пляшет под Вини и Мбаппе, которые чувствуя свою "особенность" вертят командой как хотят....