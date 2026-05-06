Тренер ЦСКА Игдисамов подвёл итоги матча со «Спартаком» в Кубке России
Исполняющий обязанности главного тренера ЦСКА Дмитрий Игдисамов высказался о поражении от «Спартака» (0:1) в финале Пути регионов Кубка России.
Не было такого, что внутри у меня всё кипело. Я был спокоен. Мне выдался шанс дебютировать в дерби. Хотелось испытать такое давление трибун. В перерыве изменили модель атаки, отодвинули игру, создали моменты, но их надо было реализовывать. К сожалению, мы проиграли.
Трудностей у меня не было. Я в процессе второй месяц, была чёткая идея на эту игру. У нас было два дня что-то натренировать. Я наслаждаюсь этим временем. Каждая секунда рядом с командой мне идёт на пользу.
