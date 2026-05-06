Тренер ЦСКА Игдисамов подвёл итоги матча со «Спартаком» в Кубке России

вчера, 22:37
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)1 : 0Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКАМатч завершен

Исполняющий обязанности главного тренера ЦСКА Дмитрий Игдисамов высказался о поражении от «Спартака» (0:1) в финале Пути регионов Кубка России.

Не было такого, что внутри у меня всё кипело. Я был спокоен. Мне выдался шанс дебютировать в дерби. Хотелось испытать такое давление трибун. В перерыве изменили модель атаки, отодвинули игру, создали моменты, но их надо было реализовывать. К сожалению, мы проиграли.

Трудностей у меня не было. Я в процессе второй месяц, была чёткая идея на эту игру. У нас было два дня что-то натренировать. Я наслаждаюсь этим временем. Каждая секунда рядом с командой мне идёт на пользу.

Beekeeper
Beekeeper ответ felix (раскрыть)
вчера в 23:36
так там 77матч
armeez59
armeez59
вчера в 23:01, ред.
Вобщем он изменил игру в которую играли при Челестини во втором тайме и она получилась. С реализацией только пока без улучшения.
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 22:53
Трудностей не было, просто проиграли, штатно
felix
felix
вчера в 22:44
Молодец, смотри Бавария-ПСЖ, не теряй секунд
Futurista
Futurista
вчера в 22:43
Исполняющий обязанности не исполнил обязанности...
