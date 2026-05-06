Глава РПЛ Алаев призвал болельщиков смириться и вернуться на матчи

вчера, 23:17

Президент Российской премьер-Лиги (РПЛ) Александр Алаев подвел итоги матча финала Пути регионов Кубка России между «Спартаком» и ЦСКА (1:0).

Трогательная церемония перед открытием матча. Хотел бы поблагодарить и, пользуясь случаем, поздравить с наступающим 9 Мая. Давно не видел такой атмосферы, чувствовался накал, качество игры могло быть получше. Поздравляю «Спартак» с выходом в финал. На каких‑то матчах РПЛ атмосфера похожая. Сейчас всё работает, болельщики возвращаются. Призываю всех болельщиков вернуться.

Источник: matchtv.ru Фото: Михаил Шапаев, РФС
CCCP1922
сегодня в 00:35
Давно о пиве не было разговоров... Почему я о нём вспомнил? Смотрел сегодня матч Лиги чемпионов Бавария - ПСЖ, болельщики, выпив пива, бросали на поле пластиковые стаканы. Надеюсь УЕФА критически отреагирует на это? А ведь Алаев один из тех, кто призывал вернуть пиво на стадионы.
youtomee
сегодня в 00:03
смириться с чем? вернуться откуда?
Bad Listener
вчера в 23:19, ред.
А где он призвал к смирению? В его словах нет ничего про это, даже намёка
