Зобнин — о победе над ЦСКА: «Сегодня Москва — „красно‑белая“»

вчера, 23:33
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)1 : 0Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКАМатч завершен

Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин прокомментировал победу над ЦСКА (1:0) в финале Пути регионов Кубка России.

Сегодня Москва — «красно‑белая». Очень рады выиграть и пройти в Суперфинал. Дерби — всегда непредсказуемый матч, всегда шансы 50 на 50. В первом тайме могли забивать еще, нужно работать над реализацией. Во втором тайме ЦСКА начал создавать нам проблемы, но мы выстояли и победили.

ABir
сегодня в 02:15
Во втором тайме конечно могли пропустить, и не одну. Спасибо Максименко, и тому, что мешало попадать в створ ворот игрокам ЦСКА.
Bad Listener
вчера в 23:45, ред.
Выстоять и позорно отскочить это разные понятия, учи словарь, и не забудь по традиции извиниться за победу перед фанатами ЦСКА
