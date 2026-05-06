Франсис Кахигао раскритиковал судейство в матче «Спартака» и ЦСКА

Спортивный директор «Спартака» выразил недовольство решением арбитра не удалять полузащитника ЦСКА в матче финала Пути регионов Кубка России. На 65-й минуте после подсказки VAR отменил изначально показанную красную карточку за фол на .

Красная карточка? Извините, до сих пор не понимаю некоторых решений. Возможно, потому что я иностранец. Арбитр сделал хорошее решение и показал красную. Это была чистая красная. Не понимаю, почему Карасёв подозвал арбитра к экрану, чтобы просмотреть этот эпизод. Думаю, каждый из нас видел совершенно чётко шипы на голеностопе Мартинса. Это чистая красная в Москве, Катманду и даже в Андах! Думаю, арбитр провёл хорошую игру. Вопрос — почему Карасёв попросил пересмотреть эпизод. Все, кто носят очки, могли это увидеть. Можно 100 раз пересмотреть эпизод, там будут шипы на голеностопе.