Top.Mail.Ru
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: мнениеРоссия. Кубок 2025/2026

Франсис Кахигао раскритиковал судейство в матче «Спартака» и ЦСКА

вчера, 23:37
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)1 : 0Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКАМатч завершен

Спортивный директор «Спартака» Франсис Кахигао выразил недовольство решением арбитра не удалять полузащитника ЦСКА Ивана Облякова в матче финала Пути регионов Кубка России. На 65-й минуте Кирилл Левников после подсказки VAR отменил изначально показанную красную карточку за фол на Кристофере Мартинсе.

Красная карточка? Извините, до сих пор не понимаю некоторых решений. Возможно, потому что я иностранец. Арбитр сделал хорошее решение и показал красную. Это была чистая красная. Не понимаю, почему Карасёв подозвал арбитра к экрану, чтобы просмотреть этот эпизод. Думаю, каждый из нас видел совершенно чётко шипы на голеностопе Мартинса. Это чистая красная в Москве, Катманду и даже в Андах! Думаю, арбитр провёл хорошую игру. Вопрос — почему Карасёв попросил пересмотреть эпизод. Все, кто носят очки, могли это увидеть. Можно 100 раз пересмотреть эпизод, там будут шипы на голеностопе.

Подписывайся в ВК
Все новости
Зобнин — о победе над ЦСКА: «Сегодня Москва — „красно‑белая“»
Вчера, 23:33
Умяров рассказал, с кем бы он хотел сыграть в Суперфинале Кубка России
Вчера, 23:10
Форвард ЦСКА Мусаев взял на себя ответственность за поражение от «Спартака»
Вчера, 23:06
Тренер ЦСКА Игдисамов подвёл итоги матча со «Спартаком» в Кубке России
Вчера, 22:37
Карпин оценил качество игры в матче «Спартак» — ЦСКА
Вчера, 22:14
Карседо оценил шансы Эмери выиграть пятую Лигу Европы
Вчера, 20:25
Все комментарии
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 23:43, ред.
Мдааааа 🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤦‍♂️🤦‍♂️🤦‍♂️🤦‍♂️🤦‍♂️🤦‍♂️🤦‍♂️ а этого посреди ночи разбудить так он начнёт судейство критиковать, даже если жена спросит почему он свет на кухне не выключил. Радоваться надо, в большинстве бы проиграли, этож Спартак, Карасев считай спас вам финал.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 