ПСЖ сыграл вничью с «Баварией» и вышел в финал Лиги чемпионов

сегодня, 00:02
БаварияЛоготип футбольный клуб Бавария (Мюнхен)1 : 1Логотип футбольный клуб Пари Сен-Жермен (Париж)Пари Сен-ЖерменМатч завершен

ПСЖ в гостях сыграл вничью с «Баварей» (1:1) в ответном матче полуфинала Лиги чемпионов.

Первый гол в игре на 3-й минуте забил форвард ПСЖ Усман Дембеле. В дополнительное ко второму тайму время нападающий «Баварии» Харри Кейн сравнял счёт. Российский голкипер Матвей Сафонов вышел в старте парижан и сделал 5 сэйвов.

Таким образом, по сумме двух встреч ПСЖ прошёл в финал Лиги чемпионов — в первой игре парижане победили со счётом 5:4. В финале ЛЧ ПСЖ сыграет с «Арсеналом».

Парижане являются действующими победителями Лиги чемпионов — в прошлом сезоне они выиграли в решающем матче турнира у «Интера» со счётом 5:0.

Источник: soccer.ru Фото: Сайт УЕФА
Capral
Capral ответ Sergo81 (раскрыть)
сегодня в 03:19
    Capral
    Capral ответ Comentarios (раскрыть)
    сегодня в 02:20
    Наверное.
    Comentarios
    Comentarios ответ Capral (раскрыть)
    сегодня в 01:59
    На комбэк сил не осталось
    Capral
    Capral ответ Comentarios (раскрыть)
    сегодня в 01:51
    Проходили во 2-м тайме, когда ПСЖ играл в эконом режиме и остро выбегал.
    Comentarios
    Comentarios ответ Sergo81 (раскрыть)
    сегодня в 01:49
    И всех победил конечно же Мостовой
    Comentarios
    Comentarios ответ Capral (раскрыть)
    сегодня в 01:45
    Не как по маслу проходили центр. Полузащита норм. Фланги норм. Наконечник не совсем норм хоть и забил
    Capral
    Capral ответ Sergo81 (раскрыть)
    сегодня в 01:44
    Не издевайся, я итак в трансе.)))
    Capral
    Capral ответ Comentarios (раскрыть)
    сегодня в 01:43
    ЦЗ относительно неплохая, но фланги слабые. Лаймер- ненадежный фланг. У ПСЖ все линии развиваются почти идеально, а у Баварии много слабых мест.
    Sergo81
    Sergo81 ответ Capral (раскрыть)
    сегодня в 01:42
    Арсенал крупно победит ПСЖ в финале. Дьекериш хет трик оформит.
    Capral
    Capral ответ Sergo81 (раскрыть)
    сегодня в 01:41
    А лучше всего не отвечай ему. Неужели не видишь, с кем дело имеешь?)))
    txujhyvs7ejm
    txujhyvs7ejm ответ Groboyd (раскрыть)
    сегодня в 01:40, ред.
    Чё ты тут Каренину расписываешь ? Кейн разок открылся, как подобает ЦФ, и положил банку. Вот этим он и должен был заниматься ВСЮ ИГРУ. Это его прямая функция, и никакой Компани её не менял!
    Comentarios
    Comentarios ответ Capral (раскрыть)
    сегодня в 01:40
    И хороший ЦЗ
    Sergo81
    Sergo81 ответ Capral (раскрыть)
    сегодня в 01:40
    Надо мне специально написать что-то не имеющее ничего общего с реальностью, вот он порадуется. Напишу, что Арсенал победит в финале ПСЖ. А потом переобуюсь на 90 минуте, скажу, что ошибся в названии команд. Напомни, не забудь, надо его порадовать))
    Capral
    Capral
    сегодня в 01:38, ред.
    Да они уже по разному пробовали- и Диаса в центре, и Кейна в оттяжке. Но нужен ЦН- молодой, быстрый. И конечно, нужен распасовщик, потому что Киммих- это комедия, особенно на фоне таких как в ПСЖ...
    Comentarios
    Comentarios
    сегодня в 01:38
    Сегодня в Баварии лучшим был Нойер на удивление
    Groboyd
    Groboyd ответ f6zmhey7zxe7 (раскрыть)
    сегодня в 01:38
    А где у Баварии тогда тренер? Который скажет Кейну не ходить в опорную зону и там мячик не катать. Либо он пусть из него распасовщика делает, но тогда обязанности замыкателя на другого должны ложиться, либо меняет игру напа.
    Capral
    Capral
    сегодня в 01:35
      Groboyd
      Groboyd
      сегодня в 01:33, ред.
      Я в курсе как Кейн играл в шпорах. Но у Баварии должен быть тренер, который скажет : всё хватит так играть, ты уже в другом возрасте. В Биографии Фергюсон написал, как он сказал изменить стиль игры Рио Фердинанду, который был уже возрастным и замученным травмами.
      Либо пусть переводит Кейна в АПЗ и ставит Джексона на острие.
      Capral
      Capral ответ Sergo81 (раскрыть)
      сегодня в 01:33
      Он чуть постарше, но... А дальше, ты меня понял.)))
      f6zmhey7zxe7
      f6zmhey7zxe7 ответ Karkaz (раскрыть)
      сегодня в 01:32, ред.
      Вы не забывайте... Всё в атаке должно быть в тайминг. Вингер если попер в обыгрыш и этот обыгрыш у него УДАЁТСЯ ( а у Диаса и Олисе он тыщу раз удавался), то ЦФ просто море точек имеет , чтоб открыться под пас. Но Кейн этого не делает, ввиду возраста, - скорость не та. Вам Капрал просто все это не расписывает, вот вы и копья тут ломаете почём зря .))
      Comentarios
      Comentarios ответ Karkaz (раскрыть)
      сегодня в 01:31
      Если откровенно он не техничный.
      Capral
      Capral ответ m4nnwwc9etw4 (раскрыть)
      сегодня в 01:30
      Макс, Кейну и не надо поспевать за флангами- он позиционщик, он не подвижный форвард, типа Беланова или Шевченко.
      Karkaz
      Karkaz ответ m4nnwwc9etw4 (раскрыть)
      сегодня в 01:28
      Кейн не успевает, потому что Компани его как плеймекера зачем то использует. Это имело бы смысл, если бы Бавария играла всегда на контрах. Кейн пасы раздаёт и только потом уже бежит в штрфную.
      Capral
      Capral
      сегодня в 01:28
      Фигура зависимая? Но он же ЦН- не больше не меньше. И ты, объясни, этому, который 20 лет Н/Х не смотрит, что Кейн, всегда так играл- отходя в центр и разгоняя атаку... Но это тогда, когда соперник позволяет.
      Groboyd
      Groboyd ответ m4nnwwc9etw4 (раскрыть)
      сегодня в 01:28
      Конечно попробуй успей за вингерами, когда надо в опорную зону сбегать, мяч там покатать.
      Sergo81
      Sergo81 ответ Capral (раскрыть)
      сегодня в 01:26
      Яша тоже подросток?
      Groboyd
      Groboyd ответ Karkaz (раскрыть)
      сегодня в 01:25
      Об этом я писал в первый же сезон Компани у руля Баварии, что у него тридцатилетний Кейн тратит силы, прибегая даже в опорную зону. Ну, видимо, бельгийца это всё устраивает.
      Capral
      Capral ответ Sergo81 (раскрыть)
      сегодня в 01:24
        Sergo81
        Sergo81 ответ Capral (раскрыть)
        сегодня в 01:24
        Центра что в первой, что во второй игре не было. Не пропусти ранний гол, и играя на встречных курсах, было бы больше свободы у Диаса и результат мог быть другой. Команды примерно равны без Хакими. Посмотри статистику плюс минус одинаково
        salleeh
        salleeh ответ atyux3h5trrd (раскрыть)
        сегодня в 01:24
        Уровень в целом выше чем у Баварии, но когда судьбу игры решает судья, тут уже не до уровня команд. Если судья принял бы правильное решение в первом эпизоде, может всё сложилось бы иначе. Был ещё и второй эпизод, но он тут тоже остался слеп, что-то ему туманит взор…
        Гость
