ПСЖ сыграл вничью с «Баварией» и вышел в финал Лиги чемпионов

ПСЖ в гостях сыграл вничью с «Баварей» (1:1) в ответном матче полуфинала Лиги чемпионов.
Первый гол в игре на 3-й минуте забил форвард ПСЖ Усман Дембеле. В дополнительное ко второму тайму время нападающий «Баварии» Харри Кейн сравнял счёт. Российский голкипер Матвей Сафонов вышел в старте парижан и сделал 5 сэйвов.
Таким образом, по сумме двух встреч ПСЖ прошёл в финал Лиги чемпионов — в первой игре парижане победили со счётом 5:4. В финале ЛЧ ПСЖ сыграет с «Арсеналом».
Парижане являются действующими победителями Лиги чемпионов — в прошлом сезоне они выиграли в решающем матче турнира у «Интера» со счётом 5:0.
А так кнч гц Париж. Команда умеет адаптироваться, более гибкая, видно было, что провели работу над ошибками. А Бавария просто не умеет по всей видимости.
Ну и Мотя молодец отдельно. Сыграл просто и надежно. И по поводу его 14% точности передач, подозреваю, что в аут в центре он выбивал намеренно, чтобы команда могла полноценно прессинговать в центре, а не надеяться на удачный отскок имхо.
Теперь надо пушкарям напинать в Будапеште и возможно я перестану называть ПСЖ "мешком"