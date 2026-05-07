ПСЖ сыграл вничью с «Баварией» и вышел в финал Лиги чемпионов

сегодня, 00:02

ПСЖ в гостях сыграл вничью с «Баварей» (1:1) в ответном матче полуфинала Лиги чемпионов.

Первый гол в игре на 3-й минуте забил форвард ПСЖ Усман Дембеле. В дополнительное ко второму тайму время нападающий «Баварии» Харри Кейн сравнял счёт. Российский голкипер Матвей Сафонов вышел в старте парижан и сделал 5 сэйвов.

Таким образом, по сумме двух встреч ПСЖ прошёл в финал Лиги чемпионов — в первой игре парижане победили со счётом 5:4. В финале ЛЧ ПСЖ сыграет с «Арсеналом».

Парижане являются действующими победителями Лиги чемпионов — в прошлом сезоне они выиграли в решающем матче турнира у «Интера» со счётом 5:0.