Лаймер может покинуть «Баварию» бесплатно в 2027 году

Будущее полузащитника Конрада Лаймера в «Баварии» остается неопределенным.
По информации источника, несмотря на высокую оценку качеств игрока, руководство клуба готово обсуждать продление контракта только на прежних финансовых условиях.
В Мюнхене скептически относятся к шансам австрийца найти другой топ-клуб, который предложит ему более выгодный контракт.
В связи с этим «Бавария» не исключает сценария, при котором Лаймер отработает свое текущее соглашение до конца и покинет команду свободным агентом в 2027 году.