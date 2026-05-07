Лаймер может покинуть «Баварию» бесплатно в 2027 году

сегодня, 00:15

Будущее полузащитника в «Баварии» остается неопределенным.

По информации источника, несмотря на высокую оценку качеств игрока, руководство клуба готово обсуждать продление контракта только на прежних финансовых условиях.

В Мюнхене скептически относятся к шансам австрийца найти другой топ-клуб, который предложит ему более выгодный контракт.

В связи с этим «Бавария» не исключает сценария, при котором Лаймер отработает свое текущее соглашение до конца и покинет команду свободным агентом в 2027 году.