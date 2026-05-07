Аль-Хелаифи о выходе в финал ЛЧ: «У нас не игроки — у нас настоящие воины»

сегодня, 00:50
БаварияЛоготип футбольный клуб Бавария (Мюнхен)1 : 1Логотип футбольный клуб Пари Сен-Жермен (Париж)Пари Сен-ЖерменМатч завершен

Президент «Пари Сен-Жермен» Нассер Аль-Хелаифи подвел итоги ответного матча против «Баварии» (1:1, 6:5 по сумме двух встреч) и оценил готовность команды к финалу турнира.

Это выдающийся результат. Выход во второй финал подряд подтверждает наши амбиции — мы нацелены на завоевание второго титула. У нас не игроки — у нас настоящие воины. Наш коллектив сейчас максимально сплочен. «Бавария» — великий клуб с высококлассным составом, и прошедшая встреча стала для нас серьезным испытанием. В прошлом году мы заложили основу нашей новой истории, и теперь намерены развивать этот успех. Наша задача остается неизменной — победа в турнире. Главный актив клуба — это вся команда, где каждый готов бороться до конца. В этом и заключается истинный дух ПСЖ. Мы располагаем лучшим тренерским штабом и выдающейся поддержкой: сегодня на стадионе доминировали наши болельщики. Они — лучшие.

Ангел неБесГрешен
сегодня в 03:05
Сам себя не похвалишь-никто не похвалит. А вообще имеют право...
