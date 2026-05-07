Хвича высказался о выходе ПСЖ в финал Лиги чемпионов второй год подряд

Полузащитник ПСЖ Хвича Кварацхелия прокомментировал выход своей команды в финал Лиги чемпионов по итогам двух матчей с «Баварией».
Мы очень гордимся, что снова сделали это. Теперь нужно быть готовыми к финалу — впереди лучший матч в нашей жизни, и мы отдадим все силы этому клубу.
Быстрый гол был очень важен для нас. Я увидел, что Дембеле один, и мне просто нужно было отдать ему мяч. Он очень хорошо завершил атаку. Мы гордимся им и всей командой, потому что сегодня мы здорово боролись и проявили отличный командный дух.
Мы уважаем все команды. Для нас важно играть в свою игру. Не особо думаем о том, кто будет нашим соперником, просто готовимся к игре и выкладываемся на поле на все сто. Будет сложно, ведь это финал Лиги чемпионов, но нам просто нужно выйти и насладиться матчем.
Как он вчера проскользнул через частокол немцев и выскочил один на один с Нойером, уму непостижимо. Жаль что по мячу как следует не попал, был бы шедевр на годы.
Энрике раскрыл Квару, как никто иной. Если раньше грузин борщил с обводками и не видел партнёров по атаке, то сегодня это всё в прошлом. Кварацхелия очень гармонично и полезно действует как техническии, так и в плане тактики.