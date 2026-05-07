Хвича высказался о выходе ПСЖ в финал Лиги чемпионов второй год подряд

сегодня, 09:05
БаварияЛоготип футбольный клуб Бавария (Мюнхен)1 : 1Логотип футбольный клуб Пари Сен-Жермен (Париж)Пари Сен-ЖерменМатч завершен

Полузащитник ПСЖ Хвича Кварацхелия прокомментировал выход своей команды в финал Лиги чемпионов по итогам двух матчей с «Баварией».

Мы очень гордимся, что снова сделали это. Теперь нужно быть готовыми к финалу — впереди лучший матч в нашей жизни, и мы отдадим все силы этому клубу.

Быстрый гол был очень важен для нас. Я увидел, что Дембеле один, и мне просто нужно было отдать ему мяч. Он очень хорошо завершил атаку. Мы гордимся им и всей командой, потому что сегодня мы здорово боролись и проявили отличный командный дух.

Мы уважаем все команды. Для нас важно играть в свою игру. Не особо думаем о том, кто будет нашим соперником, просто готовимся к игре и выкладываемся на поле на все сто. Будет сложно, ведь это финал Лиги чемпионов, но нам просто нужно выйти и насладиться матчем.

ZenCh1
сегодня в 11:52
Погодите, сейчас эксперт Capral расскажет вам, что Кварацхелия играть не умеет
Capral
сегодня в 09:59
Ай бросьте, я вас умоляю.))) Уже перепрыгнули. Но больше всего, меня в этой истории интересует, как руководство Зенита отреагирует на это...)))
lotsman
сегодня в 09:56, ред.
На Руси издревле говорят: "Не говори гоп, пока не перепрыгнешь").
Capral
сегодня в 09:51
А Краснодару сегодня- до чемпионства в России, второй год подряд.)))
Зачем вам чужие праздники?
сегодня в 09:49
Вовремя он перешел в ПСЖ из Наполи.
сегодня в 09:41
ПСЖ один шаг до кубка ЛЧ.
сегодня в 09:28
а кто что говорит плохого ? Все , а особенно его тренера и специалисты в один голос говорят о его роли на поле , вы наверно имеете ввиду его игру за Рубин . но тогда он мыл еще совсем мал , в Италии уже в первом сезоне он был признан игроком года , а это было аж 4 сезона назад , так что Квара уже не первый сезон играет на топ уровне ,
сегодня в 09:23
Хвича вовремя перешёл в ПСЖ, они сейчас на подъёме
сегодня в 09:17, ред.
