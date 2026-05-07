Компани поздравил ПСЖ с выходом в финал Лиги чемпионов

Главный тренер «Баварии» Венсан Компани высказался о невыходе своей команды в финал Лиги чемпионов по итогам двух матчей с ПСЖ.
Я не умею долго грустить. Конечно, в итоге мы проиграли два очень равных матча очень сильному сопернику. Нам нужно было действовать решительнее. Поздравляю ПСЖ. Для нас Лига чемпионов в этом сезоне завершена, но будет новый шанс — и для меня это мотивация.
Мы пять раз играли с ПСЖ — дважды победили, дважды проиграли и один раз сыграли вничью, сегодня. Мы сделали все, что могли, и это тоже необходимо отметить.
Считаю, что первый тайм у нас на самом деле получился хорошим. Единственное, что еще нужно сказать: ПСЖ невероятно хорошо оборонялся при навесах. Они очень хорошо подбирали вторые мячи. Парижане действовали очень активно, и даже когда мы создавали опасные ситуации, они все равно не позволяли нам нанести завершающий удар.
Ты тренер для Бундеса, для больших побед, ты, Компани ещё не созрел...