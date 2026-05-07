Компани поздравил ПСЖ с выходом в финал Лиги чемпионов

сегодня, 09:15
БаварияЛоготип футбольный клуб Бавария (Мюнхен)1 : 1Логотип футбольный клуб Пари Сен-Жермен (Париж)Пари Сен-ЖерменМатч завершен

Главный тренер «Баварии» Венсан Компани высказался о невыходе своей команды в финал Лиги чемпионов по итогам двух матчей с ПСЖ.

Я не умею долго грустить. Конечно, в итоге мы проиграли два очень равных матча очень сильному сопернику. Нам нужно было действовать решительнее. Поздравляю ПСЖ. Для нас Лига чемпионов в этом сезоне завершена, но будет новый шанс — и для меня это мотивация.

Мы пять раз играли с ПСЖ — дважды победили, дважды проиграли и один раз сыграли вничью, сегодня. Мы сделали все, что могли, и это тоже необходимо отметить.

Считаю, что первый тайм у нас на самом деле получился хорошим. Единственное, что еще нужно сказать: ПСЖ невероятно хорошо оборонялся при навесах. Они очень хорошо подбирали вторые мячи. Парижане действовали очень активно, и даже когда мы создавали опасные ситуации, они все равно не позволяли нам нанести завершающий удар.

salleeh
сегодня в 11:22
Компани получил больше чем хотел и сейчас он думает, что такой шанс будет повторятся из года в год. Это очень глупо с его стороны, старый «скупердяй» Ули может преподнести ему сюрприз и он отправится на поиски новой команды… Когда твоя команда пропускает однотипные голы и ты ничего не можешь изменить, то ты ещё не тренер, ты физрук. Когда тебе Хайденхайм может забить 3 мяча, а это последняя команда в БЛ, то не удивлено пропустить 6 от ПСЖ…
sir_Alex
сегодня в 11:13
Француз проиграл французскому же клубу.
8772kpd9y747
сегодня в 09:51
Был бы вместо этого заурядного негра нормальный тренер, то выиграли бы
q2m39v6hrgqx
сегодня в 09:50
И ни слова в адрес судьи....
Capral
сегодня в 09:48
Нет у тебя команды, Компани. Есть набор классных исполнителей, но нет коллектива единомышленников. Олисе, Диас играют отдельно от команды- индивидуалисты хреновы. Что вчера показал Кейн, кроме гола? Ничего. Где твоя полузащита, где центр поля? Их нет, как и не было. Вчерашний гол- это позор, дать одному сопернику пробежать половину поля, совершенно беспрепятственно.
Ты тренер для Бундеса, для больших побед, ты, Компани ещё не созрел...
xecjj4z63pjs
сегодня в 09:20
Очень объективное мнение Компани. Проигрывать достойно мужик умеет. Надеюсь что и выигрывать научится.
112910415
сегодня в 09:17
до новых встреч, как говорится !
