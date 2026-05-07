Компани поздравил ПСЖ с выходом в финал Лиги чемпионов

Главный тренер «Баварии» высказался о невыходе своей команды в финал Лиги чемпионов по итогам двух матчей с ПСЖ .

Я не умею долго грустить. Конечно, в итоге мы проиграли два очень равных матча очень сильному сопернику. Нам нужно было действовать решительнее. Поздравляю ПСЖ . Для нас Лига чемпионов в этом сезоне завершена, но будет новый шанс — и для меня это мотивация.

Мы пять раз играли с ПСЖ — дважды победили, дважды проиграли и один раз сыграли вничью, сегодня. Мы сделали все, что могли, и это тоже необходимо отметить.