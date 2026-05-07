Глава РПЛ Алаев надеется, что «Спартак» будет вести борьбу за чемпионство

сегодня, 11:23

Президент РПЛ Александр Алаев оценил игру «Спартака» во второй половине сезона.

Мне кажется, что новое руководство «Спартака» выполняет хорошую работу. Скажу очень аккуратно, но и тренер вселяет оптимизм на следующий сезон. Очень приятно смотреть, как третий год подряд «Краснодар» и «Зенит» выгрызают друг у друга титул. Но в следующем году хотелось бы, чтобы таких команд было не две, а пять, и чтобы среди них был и «Спартак». Дам прогноз на следующий сезон: больше, чем две команды, будут бороться за чемпионство.

9qfzbu7k3nse
сегодня в 13:45
25 лет одно и то же, хотя мечтать не вредно.
Владимир_Спартак
сегодня в 13:23
    KSY716
    сегодня в 12:20
    Ла ладно... Их же стабильно место пятое 🙃
    Bad Listener
    сегодня в 12:08, ред.
    А чего не 16? Зачем вам 16 команд в лиге тогда если вы хотите чтобы боролись 5? Давайте тогда избавим нас от формальностей и приведём турнир к желаемым формам. По поводу выгрызания, так уже который сезон выигрывает не тот кто выгрыз, а тот кто больше отскакивал со своей бездарной игрой. Я лично хочу чтобы в РПЛ для начала вернулось качество футбола, хотя бы в лице одной команды, а за ней и другие подтянутся, но Спартаку до этого как мне до Антарктиды пешком, у Спартака всю команду развалили, костяка из мужчин с характером нет, тренеры каждый раз тоже бесхребетные прокладки для журналистов, всё это накладывается на друг друга и Спартак пока только деградирует. Карседо очередной такой же гудмэн у которого "все хорошо" и "все хорошие", он не сделает из Спартака футбольную команду, ему для этого честности не хватит.
    lazzioll
    lazzioll
    сегодня в 11:38
    приз забрал сегодня утром. доехал. спасибо. правда приз тот же что и первый раз был)) но теперь у меня две бутылочки с эмблемой!
    112910415
    сегодня в 11:36
    будет, будет
    Ангел неБесГрешен
    сегодня в 11:31
    А ему-то какая печаль от этого? Почему например, не Рубин или Балтика?...
