Талалаев может заменить Галактионова в «Локомотиве»

сегодня, 11:37

Михаил Галактионов может покинуть должность главного тренера ЦСКА.

Если это произойдёт, руководство «железнодорожников» рассмотрит вариант с назначением наставника «Балтики» Андрея Талалаева.

Галактионов ведёт переговоры с ЦСКА, однако приоритет «армейцев» — назначение иностранного тренера.

lotsman
сегодня в 15:00
))...............может покинуть должность........)
Нельзя покинуть должность, не начав переговоров.)
Capral
сегодня в 14:56
А что непонятного? Покинул ЦСКА, так и не начав переговоры...)))
oFANATo
сегодня в 14:21, ред.
nik9373
За время работы в ЦСКА (2009–2016) Леонид Слуцкий выиграл 7 трофеев....,десяток тренеров Спартака такого не достигли
nik9373 ответ lazzioll (раскрыть)
сегодня в 14:02
Китайца можно взять Слу Цкий.
blitz
сегодня в 13:43
Засиделся Галактионов без трофеев в Локомотиве. Пора уже что то менять в своей карьере, а то так и останется безтрофейником.
lotsman
сегодня в 13:42, ред.
"Михаил Галактионов может покинуть должность главного тренера ЦСКА....."
"Если это произойдёт, руководство «железнодорожников» рассмотрит вариант с назначением наставника «Балтики» Андрея Талалаева........."
"Галактионов ведёт переговоры с ЦСКА............"
Ничего не понятно. Галактионов почему то покидает ЦСКА и тут же ведёт переговоры с ЦСКА.
Значит получается, что если Галактионов покинет ЦСКА, то железнодорожники пригласят Талалаева. А причём здесь - "Галактионов покинет ЦСКА"?
j7b59j862frw
сегодня в 13:42
Одну серость на другую хотят поменять, хотя для середины таблицы сойдет.
6uscbgrj7t4s
сегодня в 13:36
В цска для афер с тренерами нужен только иностранный тренер средненькой квалификации, ведь его все равно нужно будет через полгода выгонять.
Владимир_Спартак
сегодня в 13:25
У вас там опечатька вышла не цска , а Локомотива...)
eja5er8cwf8g
сегодня в 12:49
Будут заманить большими деньгами наверное.
112910415
сегодня в 12:32
любопытные выдумки
derrik2000
сегодня в 12:27
И зачем Талалаеву что-то менять в своей жизни???
Бабла срубить ещё больше???
Так, всех денег не заработаешь, а негатива на него выльется, если Локо так и "не поедет", столько, что впору будет бежать в глушь куда-нибудь.
Нашёл "свою" команду с ВМЕНЯЕМЫМ руководством клуба и полной поддержкой губернатора - сиди себе и радуйся.
Купайся, так сказать, в лучах всенародной славы.
И ДЕЛО ДЕЛАЙ!
KSY716
сегодня в 12:15
Михаил Галактионов может покинуть должность главного тренера ЦСКА. Да ладно 🤣
25процентный клоун
сегодня в 12:00, ред.
Если выиграют борьбу у Спартака за Талалаева
Очень бы хотел Андрюшу к нам, он выжимает максимум из игроков
Capral
сегодня в 11:48
Ну если учесть, что многие из Локо уходят, то вполне себе возможно, что Талалаев перетащит половину игроков из Балтики и сделает еще одну силовую команду, по принципу Калиниграда... Галактионов, даже, если перейдет в ЦСКА- ничего у него не получится, также, как не получилось с Локомотивом, будет топтание на месте... Но возможно, Баринов заиграет лучше, всё таки, Галактионов неплохо знаком с его возможностями. Но уверен, что все эти разговоры про возможные переходы беспочвенны......................................
ildar_3871
сегодня в 11:46
А Талалаев драться не будет ?
Vahidlapsha
сегодня в 11:43
Талалаев провинциальное быдло, пусть тренирует Балтики и ему подобные клубки, а не статные столичные клубы с именем с историей с амбициями!

Галактионов отличный парень и перспективный тренер.
lazzioll
сегодня в 11:43
иностранного хотят именно? пусть Карпина берут - он эстонец, возможно даже немного испанец
Comentarios
сегодня в 11:41
Какие страсти мордасти
Гость
