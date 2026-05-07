Кирилл Глебов отреагировал на слухи об интересе «Интера» и «Барселоны»

сегодня, 12:51

Полузащитник ЦСКА Кирилл Глебов прокомментировал слухи о том, что интерес к нему проявляют «Интер» и «Барселона».

Если будет официальное предложение, только тогда я хочу об этом узнать. Меня хотят «Барселона» или «Интер»? Пусть хотят. Пока не будет предложения, зачем об этом говорить? Я сейчас в ЦСКА и хочу помогать клубу.

112910415
сегодня в 16:23
отказать этой Барселоне ! )
oFANATo
сегодня в 16:07
Правильно Кирил .....хотеть не вредно....
Дед за ЦСКА
сегодня в 15:20
Поживём, увидим.
Удач.
За адекватность
сегодня в 15:02, ред.
Почитал комментарии, свои пять копеек позволю вставить. Господин министр спорта, подписавши указ о лимите .... Цитаты из пламенной речи приводить не стану, нас ждет светлое будущее. Одно только не понятно когда. Ну это как обычно лирика. На слуху Батраков, Глебов и Кисляк. И ежели оценивать по сезону, то Глебов понравился больше всех. Запредельная скорость, еще бы на этой скорости мяч с пользой для дела укрощать постоянно... Но на мой взгляд талантливейший парнишка, вот только травмы косить начали, посему только здоровья. Как всегда со своей колокольни.
Un_De
сегодня в 14:42
Смешно. Не, ну мы конечно любим собирать все, что плохо лежит, реанимировать и даже перезапускать карьеры игроков (да, бывает и такое). Но мы не всесильные, ребят_)
e6a42u4fdtwp
сегодня в 14:28
Какие-то сказочные слухи запустили
Colchoneros
сегодня в 13:59
И тут же потерял сознание!
ukrjfz6v4ph9
сегодня в 13:44, ред.
Для спартака, возможно, еще и сойдет и то не надолго.
r2v8cbvfu8g7
сегодня в 13:40
Вся перспектива Глебова - аренда в Оренбург или Крылья Советов.
25процентный клоун
сегодня в 13:38
Вчера тебя видели, да не только вчера. Ничего не может. Молодой и бестолковый
Capral
сегодня в 13:17
Не знаю, кто его хочет и почему, но на сегодня, он даже в ЦСКА под вопросом...
Bad Listener
сегодня в 13:16, ред.
Ну хоть бы один честно сказал "Какой Интер, вы игру мою видели, в ЦСКА бы закрепиться, самим не смешно?"
shlomo
сегодня в 13:05
Ну все.... очередь за ним выстраивается...:)))
ИГРОЧИШКА
сегодня в 12:55
хотят Барселона и Интер,а окажется в зените
