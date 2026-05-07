Кирилл Глебов отреагировал на слухи об интересе «Интера» и «Барселоны»
Полузащитник ЦСКА прокомментировал слухи о том, что интерес к нему проявляют «Интер» и «Барселона».
Если будет официальное предложение, только тогда я хочу об этом узнать. Меня хотят «Барселона» или «Интер»? Пусть хотят. Пока не будет предложения, зачем об этом говорить? Я сейчас в ЦСКА и хочу помогать клубу.
