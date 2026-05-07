«Барселоне» придётся заплатить 90 млн евро за Энтони Гордона

сегодня, 13:27

Полузащитник «Ньюкасла» может перебраться в Испанию.

В подписании вингера заинтересована «Барселона», которая получила хорошие отчеты от своих скаутов об игре футболиста. Каталонский клуб уже установил первые контакты с представителями англичанина.

Однако заполучить Гордона будет сложно – «Ньюкасл» оценивает своего футболиста в 90 млн евро.