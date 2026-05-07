Испания. Примера 2025/2026

«Барселоне» придётся заплатить 90 млн евро за Энтони Гордона

сегодня, 13:27

Полузащитник «Ньюкасла» Энтони Гордон может перебраться в Испанию.

В подписании вингера заинтересована «Барселона», которая получила хорошие отчеты от своих скаутов об игре футболиста. Каталонский клуб уже установил первые контакты с представителями англичанина.

Однако заполучить Гордона будет сложно – «Ньюкасл» оценивает своего футболиста в 90 млн евро.

A.S.A
сегодня в 15:57
Ну скажу так, Гордон это вообще игрок не для Барселоны! Стилистически это вообще игрок не под Флика! Да и 90 млн если это конечно же правда, это тоже большие деньги для Барселоны. Они 30 млн за Решфорда заплатить не могут, который провел вполне приличную аренду в Барсе, да и к футболу Флика подошел.
Гордону лучше остаться в АПЛ и перейти к примеру в Ливерпуль, Челси, да возможно и в Арсенал, только на роль запасного, т.к на роль основного хочется более креативного игрока
ww37ve9rjedw
сегодня в 15:18
90 за Гордона, 100 за Кукурелью и Педро, 30 за Рашфорда...

Лапорта там золотую рыбку поймал, или с яблони упал ? )
Romeo 777
сегодня в 13:48
Да он вообще не стоит этого. В АПЛ не так результативен.
А в ЛЧ набил стату в основном на не очень то и сильных командах.
MMM 58
сегодня в 13:28
Не придется. Деньгаф нет)
