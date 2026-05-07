Россия: мнение | Россия. Премьер-Лига 2025/2026

Тихонов: «Умяров может стать следующим капитаном „Спартака“»

сегодня, 13:44

Бывший полузащитник «Спартака» Андрей Тихонов поделился мнением о хавбеке «красно-белых» Наиле Умярове.

Думаю, что Наиль может стать следующим капитаном «Спартака». По характеру видно, что он злой, может напихать. У него есть лидерские качества, и он стал сильнее и опытнее. Думаю, раздевалку ему дальше держать.

Alex_67
сегодня в 16:15
Мне Умяров никогда не нравился, как игрок... Его немногочисленные положительные моменты не перевешивают совершённых ошибок. Считаю, Тихонов поторопился высказать своё мнение.. По характеру злой, может напихать? Андрей, я разочарован. Дело в том, что подобным критериям соответствует даже обыкновенная резиновая дубинка. Не лучше ли нанять комиссара с дубинкой, который будет пихать всем, кто косячит.. Умяров бы получал не меньше других.
Bad Listener
сегодня в 14:06, ред.
Ну да, Наилька из всех наших хороших мальчиков самый самый, Андрюх, ты чего, не видишь что по сравнению с тобой когда ты был игроком это просто ребёнок? У него даже на лице по прежнему подростковый пушок, как подтверждения его незрелости характера. Если только станет капитаном потому что больше некому, это к сожалению факт. Ладно Егор несёт всякую псевдопозитивную дичь, я уже примирился с этим, но теперь и Андрюху понесло.

Почему из инфополя исчезла вся критика, одни гудбои повсюду. Нам нужно срочно возраждать честную журналистику в стиле Васи Уткина, нужны люди которые будут говорить правду, а не повестку "всё хорошо" и тогда может и уровень футбола подрастёт, а пока они прячутся за этим фасадом фальшивго успешного успеха так и будет загнивать всё внутри. Обидно что в прошлом нормальные футболисты тоже прогнулись под эту систему выгораживания. Так как ничего позитивного в нашем футболе нет приходится придумывать и из пальца этот позитив высасывать, вместо того чтобы создавать условия для реального роста.
rd3sd528dnsg
сегодня в 13:50
Вряд ли это повлияет на любимое место спартака в турнирной таблице.
