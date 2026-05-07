Экс-наставник «Милана» Пиоли заявил, что не отказывался от предложения ЦСКА
Бывший главный тренер «Милана» прокомментировал слухи о том, что он отказался возглавить ЦСКА.
Отказывался ли я возглавить ЦСКА? Нет, нет, нет! Это не так. Знаете, на данный момент я предпочитаю ни о чем не общаться. Спасибо за понимание!
