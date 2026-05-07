Губерниев предложил ЦСКА оставить Игдисамова тренером клуба

сегодня, 15:13

Известный комментатор Дмитрий Губерниев предложил ЦСКА оставить Дмитрия Игдисамова на должности главного тренера клуба.

У ЦСКА прекрасный тренер Дмитрий Игдисамов, за которого я переживал. Я с ним пообщался перед матчем со «Спартаком», и он производит впечатление толкового парня. Всеми фибрами души хочу, чтобы он продолжал работать в ЦСКА, а то сейчас пригласят какого-нибудь балбеса, и мы через полгода будем дружно увольнять. Но тут вопрос к руководству клуба.

Capral
Capral ответ Futurista (раскрыть)
сегодня в 16:21
+100000000000000000000000000000000000000!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!)))))))))))))))))))))))))))))))))))

И из винтовки стрелять...
42247x5rmkmu
сегодня в 16:14
На фоне беспардонного губастого дегенерата в принципе любой производит впечатление толкового парня
oFANATo
сегодня в 16:06
Ждём решение руководства по главному тренеру.....а пока Дмитрий Игоревич будет на два оставшихся тура РПЛ.
Futurista
сегодня в 16:05
Конечно)...любой толковый парень подойдет на должность гл. тренера ЦСКА...а если ещё и на лыжах умеет...то вообще топ)...
Фил Кио
сегодня в 15:58
Известный балбес, с погонялом Голохвастов, советует руководству ЦСКА назначить гл.тренером Игдисамова, трудно даже придумать, как ещё больше можно испортить резюме Игдисамова.
y276c8by5gxu
сегодня в 15:57
а то сейчас пригласят какого-нибудь балбеса, а я конкуренции боюся!
lotsman
сегодня в 15:50
А почему бы и нет? До конца чемпионата. А там уже и тренера подыскать какого хотите.
За адекватность
сегодня в 15:43
Делов-то. Покупаете клуб, "всеми фибрами души" ведете к успеху, назначая того, кто понравился. "Толковый парень" далеко не факт, что "толковый тренер". Тут ведь как, позволю пофилософствовать. При отсутствии ЕК менять тренеров то к народному творчеству "х.. на х.. менять, только время терять." В клубах, участвующих в борьбе за выживание более-менее понятны подобные решения. Есть шесть клубов ставящих максимальные задачи перед сезоном( может все 16 ставят, но то такое), два трофея, на всех не хватит. Чего теперь каждые условно три месяца тренеров менять?. Как-то так на мой сугубо субъективный взгляд.
Capral
сегодня в 15:30
Хорошо, если после общения с Губерниевым, с Игдисамовым будет всё хорошо... Но 2-й тайм ЦСКА мне понравился. Но скорей всего, руководство будет подыскивать более опытного наставника, всё таки, для больших побед нужен тренер опытный и знающий...
Bad Listener
сегодня в 15:29, ред.
Толковые парни нужны в качестве футболистов или на автомойку, в качестве тренера нужен состоявшийся зрелый мужчина с характером, а не толковый парень. В биатлоне наверное тоже всё толковыми парнями обходится
Дед за ЦСКА
сегодня в 15:20
Вполне разумно ОСТАВИТЬ.
Удачи Дмитрию.
