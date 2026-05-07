Маркиньос дал ответ по возможному переходу в «Црвену Звезду»

сегодня, 16:05

Полузащитник «Спартака» Маркиньос прокомментировал слухи о возможном переходе в «Црвену Звезду».

Видел, что об этом пишут в прессе, но это просто слухи. Я совершенно об этом не думаю. Я желаю «Црвене Звезде» хороших результатов, но сейчас я сосредоточен только на «Спартаке» — очень хочу выиграть трофей со «Спартаком». Я здесь счастлив, у меня все хорошо.

mdy976fdkb9k
сегодня в 16:12
Он как узнал, что за зарплату там предлагают сразу поклялся в верности Спартаку.
