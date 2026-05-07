Назван лучший футболист РПЛ по итогам апреля

сегодня, 16:40

Пресс-служба Российской Премьер-Лиги сообщает, что нападающий «Динамо» Константин Тюкавин признан лучшим игроком РПЛ в апреле.

Тюкавин стал первым в голосовании болельщиков, а у экспертов РПЛ лидерство разделили Джон Кордоба из «Краснодара» и Роман Зобнин из «Спартака». Большинство комментаторов «МАТЧ ПРЕМЬЕР» проголосовали за Ивана Олейникова из «Крыльев Советов».

За голосованием экспертов РПЛ закреплён приоритет при равенстве побед у номинантов, но так как в нём нет единогласного победителя, приз достался Тюкавину.

Capral
Capral ответ Фил Кио (раскрыть)
сегодня в 19:29
А еще- бартер, сигаретный дефицит, сухой закон, организованная преступность и стихотворение: "По стране несется тройка- Мишка, Райка, перестройка"!
KSY716
сегодня в 19:19
Да ладно.. Кордоба круче
баск
сегодня в 19:06, ред.
Костика остаётся только поздравить..)

Вряд ли его справедливо счесть наиболее ярким игроком апреля в лиге, но могу предположить, что он выбран благодаря 4 забитым мячам в 5-ти апрельских матчах.
Если не ошибаюсь, это больше всех в РПЛ
Фил Кио
сегодня в 18:34
Одно из нововведений Горбачёва МС. - это выборы директоров заводов, фабрик, колхозов, совхозов и других госпредприятий. Больше стыда и беспомощности за свою страну я не видел ни в одном кино. Такое мог придумать, только скрытый враг страны. Ну, выбрали (навязали) мы секретаря парткома, ч/з пять лет завода просто не стало, 8 тыс. работающих пошли "работать" на рынок.
До меня, написано 8 комментариев, только 1 за Тюкавина. Пустое это дело.
lotsman
сегодня в 17:52
По моему мнению - Кордоба. Он и игрок и рулевой и штурман и капитан. На нём весь корабль держится.)
Futurista
Futurista ответ Bad Listener (раскрыть)
сегодня в 17:34
В Вашем топе худших судя по комментам будут...все)...
ANATOLY KANDAUROV
сегодня в 17:14
Поставить Тюкавина выше Кордобы могли только далекие от футбола туристы
ANATOLY KANDAUROV
сегодня в 17:13, ред.
25процентный клоун
Яша, Кисляк и Глебов чуть впереди Барко, Солари, Маркиньоса и прочего стада из хлева.
Али Самаркандский
сегодня в 17:03
Поздравляем Тюкавина. Удачи в будущем
Варвар7
сегодня в 17:01
Приз за апрель получил - Благодарю !
Bad Listener
сегодня в 16:46, ред.
Надо уравновесить, создать топ худших игроков и тренеров месяца и устраивать голосование, чтобы у экспердов немного развилось критическое мышление. От кандидатов отбоя не будет.
25процентный клоун
сегодня в 16:44
А где Кисляк и Глебов?
Гость
