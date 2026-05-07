Назван лучший футболист РПЛ по итогам апреля

Пресс-служба Российской Премьер-Лиги сообщает, что нападающий «Динамо» Константин Тюкавин признан лучшим игроком РПЛ в апреле.
Тюкавин стал первым в голосовании болельщиков, а у экспертов РПЛ лидерство разделили Джон Кордоба из «Краснодара» и Роман Зобнин из «Спартака». Большинство комментаторов «МАТЧ ПРЕМЬЕР» проголосовали за Ивана Олейникова из «Крыльев Советов».
За голосованием экспертов РПЛ закреплён приоритет при равенстве побед у номинантов, но так как в нём нет единогласного победителя, приз достался Тюкавину.
Вряд ли его справедливо счесть наиболее ярким игроком апреля в лиге, но могу предположить, что он выбран благодаря 4 забитым мячам в 5-ти апрельских матчах.
Если не ошибаюсь, это больше всех в РПЛ
До меня, написано 8 комментариев, только 1 за Тюкавина. Пустое это дело.
Яша, Кисляк и Глебов чуть впереди Барко, Солари, Маркиньоса и прочего стада из хлева.